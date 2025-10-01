¿Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’, presentía su muerte? Revelan cuál era su último deseo

El entretenimiento mexicano sigue de luto. No solo por el asesinato de Miguel Ángel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar y otras celebridades, sino también por la muerte de Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’ y ‘La rosa de Guadalupe’, a los 54 años. En medio del duelo, se revela cuál fue su último deseo.

¿De qué murió Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’ y ‘La rosa de Guadalupe’?

El pasado 29 de septiembre, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) lanzó un comunicado anunciando la muerte de Carlos Arau, actor principalmente reconocido por su trabajo en ‘Vecinos’ y ‘La rosa de Guadalupe’, entre otros.

Sin mencionar la causa de su deceso, la institución lamentó lo ocurrido y se solidarizó con los familiares del hoy occiso.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Carlos Arau. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, indicaron.

Todo parece indicar que el actor murió durante el pasado fin de semana, pues sus familiares lanzaron un mensaje para anunciar que su funeral se llevaría a cabo el 28 de septiembre, en una funeraria de la Ciudad de México.

Cabe destacar que sus allegados tampoco han querido dar detalles sobre la causa del deceso. Asimismo, se desconoce si padecía alguna enfermedad crónica o fue víctima de algún tipo de accidente.

Carlos Arau, actor de Vecinos / Redes sociales

¿Cuál era el último deseo de Carlos Arau, actor de ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Vecinos’?

Carlos Arau no era muy activo en sus redes sociales. No obstante, en su última publicación en Facebook expresó cuál era su deseo en ese momento. En dicho post, que data del 17 de septiembre, el histrión revela que quiere ir a la playa.

“¡Vamos a la playa! ¿Alguien?” Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’

Tras confirmarse su muerte, la publicación se llenó de mensajes de internautas que se dijeron tristes por la noticia. Hasta el momento, se desconoce si logró llevar a cabo su sueño de visitar la playa, pues tras ese post, ya no subió contenido.

Post de Carlos Arau, actor de Vecinos / Redes sociales

¿Quién era Carlos Arau, actor de ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Vecinos’?

Carlos Arau fue un actor, director, productor y guionista. Nació el 5 de diciembre de 1970 en la Ciudad de México. Tenía 54 años al momento de su muerte.

Inició su carrera artística alrededor de los años 90. A lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria, participó en innumerables proyectos. Estos son algunos de los más destacados:

Perdita Durango

Un mundo maravilloso

Julio y su ángel

Vecinos

La rosa de Guadalupe

Nació de una familia de artistas. Su tío era el cineasta y actor Alfonso Arau, famoso por películas como ‘Como agua para chocolate’ y ‘Un paseo por las nubes’. Se desconoce si tenía esposa o hijos.

