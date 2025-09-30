Muere querido actor de ‘El premio mayor’, a los 65 años, tras complicaciones de salud ¿De quién se trata?

La farándula mexicana vuelve a vestirse de luto. Y es que, tras el terrible asesinato de Miguel Ángel de la Mora, estilista de las estrellas, ahora se confirma la muerte de Francisco José Helguera Díaz, mejor conocido como ‘Pactu, el mimo’, a los 65 años.

Hace algunas horas, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) lanzó un comunicado en redes sociales para dar a conocer el deceso del actor y también mimo de profesión. De manera breve, pero contundente, lamentaron el hecho y les desearon lo mejor a sus familiares para que puedan sobrellevar su duelo.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Pactu el Mimo. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, manifestaron.

¿De qué murió el actor ‘Pactu, el mimo’?

Si bien la ANDI dio a conocer su muerte hasta hoy 30 de septiembre, todo indica que el deceso de Pactu, el mimo, ocurrió a principios de este mes. Y es que su hermano, Lalo Helguera, había dado la noticia el pasado 8 de septiembre, a través de sus redes sociales.

“Con mucha pena y dolor les informo que mi hermano Francisco José Helguera, conocido como ‘Pactu, el mimo’, falleció el día de ayer en la CDMX. Agradezco sus muestras de cariño al gran mimo ‘Pactu’”, expresó.

Sin especificar cuál fue la causa de su fallecimiento, mencionó que el actor ya había sido cremado y sus cenizas ya se encontraban en “casa”.

“Siempre recordado como el primer mimo de Coyoacán y del zócalo de Cuernavaca. Sus cenizas ya están en casa. Descansa en paz”, agregó.

Luego del mensaje de la ANDI, el mensaje de su hermano se viralizó rápidamente y se llenó de comentarios de fans lamentando su deceso y solidarizándose con la familia.

Muere Pactu, el mimo / Redes sociales

¿Qué problemas de salud tenía el actor ‘Pactu, el mimo’?

Se sabe que ‘Pactu, el mimo’ enfrentó algunas complicaciones de salud a lo largo de su vida. En 2018, tuvo que ser hospitalizado de emergencia por una embolia. Tras haberse recuperado, señaló que, afortunadamente, el asunto no fue tan grave.

“Fue una embolia, la mitad del cerebro; llegué -martes- a la casa me dolía mucho el pecho, entonces ya me hicieron (en el hospital) una cosa del corazón y ahí me dijeron que fue una embolia, que no afectó mucho pero gracias a Dios ya estoy bien, a seguir trabajando, hacer lo que me gusta que es la mímica”, indicó en ese momento.

También aseguró que su problema médico se debió, en parte, a los “corajes” que hacía al escuchar los “insultos” de la gente cuando daba sus shows en las calles de Cuernavaca, lugar donde residió por un tiempo con su hermana.

“Lo único que le pido a la gente es que entienda que es la mímica, lo único que pido que me respeten, lo que yo hago no es tan fácil, es una profesión muy linda”, puntualizó.

Tras confirmarse su muerte, algunos internautas han teorizado que murió a causa de un problema similar. Sin embargo, esto no ha sido verificado por la familia, por lo que todo queda en un simple rumor.

Pactu, el mimo / Redes sociales

¿Quién fue el actor ‘Pactu, el mimo’?

Francisco José Helguera, nombre real de ‘Pactu, el mimo’, nació el 6 de enero de 1960, en la Ciudad de México. Tenía 65 años al momento de su muerte. Desde muy pequeño, mostró interés por las artes, principalmente por la mímica, gusto desarrollado gracias a su admiración por Marcel Marceau, mimo y actor francés.

Empezó actuando en las calles de Coyoacán y, posteriormente, se inscribió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, con la idea de convertirse en comediante.

A partir de los años 80, comenzó a actuar en diversos programas de televisión y melodramas. Algunos de los más significativos son:

La hora marcada

Cachún, cachún, ra, ra

Viejo, mi querido viejo

Dr. Candido Pérez

De pocas, pocas pulgas

El premio mayor

Tras varias décadas en los medios, decidió alejarse y volver a sus orígenes, es decir, a dar presentaciones de mímica en las calles, las cuales eran bien recibidas por la mayoría de la gente.

No tuvo esposa o hijos. Y es que, en su momento, él mismo mencionó que nunca le llamó la atención formar una familia. Pasó sus últimos años en el Asilo Casa Madre Teresa en Ciudad de México, donde murió.

