Alejandro Peniche denuncia pérdida de ser querido; suplica ayuda en redes sociales para localizarlo

Alejandro Peniche, actor de telenovelas y programas como La rosa de Guadalupe, solicitó ayuda a través de sus redes sociales para localizar a su ser querido. El actor compartió información sobre su pérdida y pidió a sus seguidores que estén atentos en caso de tener algún dato que ayude a encontrarlo.

Alejandro Peniche reporta que su perro León se escapó de una guardería en CDMX y explica las circunstancias de su desaparición y la búsqueda actual. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó con el perrito de Alejandro Peniche?

Alejandro Peniche, actor de La rosa de Guadalupe, busca a su perrito León, quien se escapó de una guardería canina en Cuajimalpa, Ciudad de México, el pasado 29 de noviembre. León es de raza mediana, mezcla pitbull y de color café.

En sus redes sociales, Peniche escribió: “Seguimos buscándote León, ¡aguanta! Comunidad, espero que estén muy bien. Si me pueden ayudar a localizar a mi perrito… estaba en la guardería el 29 de noviembre, se les escapó en la zona de Cuajimalpa, desafortunadamente son áreas boscosas y estamos tratando de localizarlo. Ojalá nos apoyen a compartir”.

Desde la publicación, seguidores y vecinos se han sumado a la búsqueda, compartiendo la información y recorriendo la zona donde León fue visto por última vez, con la esperanza de que pronto pueda reunirse con su dueño.

Perrito de Alejandro Peniche se extravía en guardería canina: detalles y búsqueda. / Foto: Redes sociales

Alejandro Peniche denuncia que su perro se extravió a las dos horas que lo dejó en la guardería

Alejandro Peniche denunció que su perrito León se extravió de una guardería apenas un par de horas después de haberlo dejado en el lugar, un caso similar al del futbolista Aaron Ramsey que te contamos en TVNotas. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el actor detalló: “Llevé a mi perro León hace un mes a una guardería y se les escapó, lo perdieron, de cuando lo dejé a una hora o dos horas se les había escapado, pero con la noticia de que a mí no me avisaron hasta el otro día”.

El actor explicó que, desde que recibió la noticia, ha buscado a León por diferentes lugares sin éxito. “Obviamente ya no pudimos hacer mucho, hemos estado buscando por todos lados, no lo encontramos, no lo encuentran, mi perro ojalá que esté bien, lo llevé para que lo adiestraran, cuidaran, entrenaran y se les perdió. Los errores tienen consecuencias y esto no puede volver a ocurrir”, añadió, señalando que la guardería donde ocurrió el incidente se llama La cima club canino adiestramiento y hotel.

Peniche también advirtió sobre la importancia de revisar las medidas de seguridad en los lugares donde se deja a los animales: “Ojalá que esté vivo y bien, pero las inconsistencias por lo que estoy pasando, yo no les creo absolutamente nada, ni cómo pasó ni cómo lo perdieron”.

“Un descuido totalmente absurdo de los cuidadores y el perro se escapó, cuando les dije que era un perro que se escapaba… Tengan mucho cuidado dónde están sus perros, revisen cuál es el aprendizaje, que tenga todas las normas y sistemas para que los perros no se puedan escapar, revisemos a dónde llevamos a nuestros perritos”, puntualizó el actor.

Alejandro Peniche comparte información en redes sobre la desaparición de su perro León en Cuajimalpa y solicita ayuda para encontrarlo. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Alejandro Peniche?

Alejandro Peniche nació el 2 de febrero de 1986. Inició su carrera actoral en 2002 con un papel en un episodio de la serie Clase 406 y desde entonces ha participado en diversos programas y telenovelas, consolidando su presencia en la televisión mexicana.

A lo largo de su trayectoria, Peniche ha tenido apariciones en series como El señor de los cielos y Hermanos y detectives, así como papeles en telenovelas como:



Por amar sin Ley

Qué pobres tan ricos

Un camino hacia el destino

Su carrera incluye tanto papeles principales como participaciones secundarias en distintos proyectos televisivos.

