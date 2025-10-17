¡Triste noticia! Jugador de Pumas sufre terrible pérdida y suplica ayuda en redes

La vida puede cambiar en un instante, incluso para quienes parecen tenerlo todo. Un jugador de los Pumas de la UNAM atraviesa un momento complicado tras sufrir una terrible pérdida que lo ha dejado visiblemente afectado.

Sus seguidores notaron su cambio de ánimo y no tardaron en enviarle mensajes de cariño y apoyo. Aquí te contamos los detalles.

La comunidad auriazul se une para apoyar a uno de sus futbolistas, quien enfrenta una dura pérdida que ha tocado el corazón de todos sus seguidores. / Foto: Redes sociales

Aaron Ramsey sufre terrible pérdida: ¿Qué le pasó?

El jugador Aaron Ramsey, actual jugador de los Pumas de la UNAM, atraviesa un momento muy triste lejos de las canchas.

A través de un mensaje conmovedor publicado en sus redes sociales oficiales, el mediocampista pidió ayuda para encontrar a su perrita Halo (Jeilo), quien se perdió el pasado 9 de octubre en Rancho San Ignacio, a la orilla del Río Laja, en Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Según detalló el jugador de la Liga MX, la mascota llevaba puesto un collar negro con GPS Samsung, pero hasta ahora no han tenido éxito en localizarla. “Solo queremos que nos devuelvan a nuestra perrita. Tiene 10 años, la esterilizaron y solo quiere volver con su familia. Por favor, cualquier información. Ayúdennos”, escribió Ramsey.

El llamado del futbolista rápidamente conmovió a los aficionados y vecinos de la zona, quienes se han unido a la búsqueda compartiendo la información en redes y grupos locales. La pequeña integrante de la familia Ramsey no solo ha sido una compañera fiel durante años, sino también parte fundamental del entorno del jugador, quien se encuentra desesperado por poder reencontrarse con ella.

Aaron Ramsey dio a conocer que su perrita se perdió en Guanajuato. / Foto: IG/aaronramsey

Aaron Ramsey ofrece recompensa a quién encuentre a su perrita Halo

El futbolista galés Aaron Ramsey, actual jugador de los Pumas de la UNAM, lanzó un desesperado llamado para encontrar a su perrita Halo.

La plataforma Petloc, especializada en reportes de mascotas perdidas, dio a conocer que el jugador ofrece una recompensa de 10 mil dólares a quien proporcione información verídica o logre regresar a la pequeña integrante de su familia.

La publicación hace un llamado urgente a la comunidad, invitando a aficionados de Pumas, vecinos, animalistas y voluntarios a sumarse a las jornadas de búsqueda que se realizan por la mañana y la tarde en la zona. En el cartel compartido por Petloc se detalla que cualquier pista comprobable será recompensada y agradecida “de por vida de una familia angustiada por su hija”.

Entre las indicaciones de búsqueda se solicita revisar arbustos, zonas de pasto alto, establos y graneros en los alrededores, así como el uso de drones para ampliar el área de rastreo. “Cada minuto cuenta”, advierte el mensaje, que conmovió a cientos de usuarios y seguidores del futbolista. La familia Ramsey mantiene la esperanza de reencontrarse pronto con Halo y ha agradecido de corazón cada apoyo recibido.

Aaron Ramsey pide apoyo para localizar a su perrita y ofrece una recompensa monetaria. / Foto: IG/aaronramsey

¿Quién es Aaron Ramsey, jugador de Pumas?

Con una carrera que combina talento, disciplina y liderazgo dentro del campo, Aaron James Ramsey, nacido en Caerphilly, Gales, 26 de diciembre de 1990) se consolidó como uno de los mediocampistas más destacados de su generación.

Conocido por su elegancia al tocar el balón, su potente llegada al área y su capacidad para marcar goles decisivos, el futbolista galés hoy viste los colores de Pumas en la Primera División de México, marcando así una nueva etapa en su trayectoria internacional.

Desde su debut profesional siendo apenas un adolescente, Ramsey es un referente en el futbol europeo y en la selección de Gales, destacando tanto por su entrega como por su visión de juego. A lo largo de su carrera, ha defendido la camiseta de clubes históricos y ha dejado huella con títulos, asistencias y actuaciones memorables en las principales ligas del mundo.

Clubes en los que ha jugado Aaron Ramsey:



Cardiff City F.C. (Gales) – donde debutó profesionalmente a los 16 años.

Arsenal F.C. (Inglaterra) – etapa dorada en la Premier League, donde se consagró como figura y referente del club.

Nottingham Forest F.C. (Inglaterra) – breve paso para recuperar ritmo de juego tras una lesión.

Juventus F.C. (Italia) – se unió al equipo turinés para competir en la Serie A y Champions League.

Rangers F.C. (Escocia) – participó en liga local y torneos europeos.

O.G.C. Niza (Francia) – aportó experiencia en la Ligue 1.

Cardiff City F.C. (Gales) – regresó temporalmente a sus orígenes antes de dar el salto al futbol mexicano.

Pumas (México) – su actual equipo en la Liga MX

Con más de 400 partidos profesionales y una amplia trayectoria en Europa, Aaron Ramsey vive una nueva etapa en México, donde fue recibido con entusiasmo por la afición universitaria, que ve en él a un jugador con liderazgo, clase y un largo historial de éxitos deportivos.

