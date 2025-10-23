¿Sofía Niño de Rivera está supuestamente relacionada con la pérdida de la perrita de Aaron Ramsey? Esto se sabe

La desaparición de Halo, la perrita del futbolista de Pumas de la UNAM, Aaron Ramsey, ha desatado una ola de especulaciones, pero ninguna tan inesperada como la que involucra a la comediante Sofía Niño de Rivera. En medio del misterio que rodea el paradero la mascota del futbolista en Guanajuato, el nombre de la standupera comenzó a aparecer vinculado a una serie de coincidencias y comentarios que han generado sorpresa entre el público.

Aaron Ramsey ofrece una recompensa económica por informes de Halo. / Foto: IG/aaronramsey

¿Cuál es la relación de Sofía Niño de Rivera con la pérdida de la perrita de Aaron Ramsey?

La desaparición de Halo, la perrita de 10 años del futbolista galés Aaron Ramsey, sigue dando de qué hablar. Según reveló la columna Francotirador del diario Récord, la familia del jugador de los Pumas de la UNAM habría perdido toda esperanza de recuperarla.

Esto luego de que la guardería canina Hipsterrier, ubicada en San Miguel de Allende, la perdió durante su estancia. Lo que más sorprendió es que, de acuerdo con el columnista, la recomendación para llevar a Halo a ese lugar habría venido de la comediante Sofía Niño de Rivera.

“Quien le dio la recomendación al volante de Pumas para meterla a esta cuidadora de lomitos fue ni más ni menos que la comediante Sofía Niño de Rivera, con quien comparte la escuela de sus hijos. Qué coraje”, señaló el columnista.

¿Cuál es la conexión de Sofía Niño de Rivera con la pérdida de Halo, la perrita de Aaron Ramsey? / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó con la perrita de Aaron Ramsey, jugador de Pumas?

El futbolista galés Aaron Ramsey, actual mediocampista de los Pumas de la UNAM, vive un momento de profunda tristeza fuera de las canchas. El jugador pidió públicamente ayuda para encontrar a su perrita Halo, que responde al nombre de (Jeilo), quien desapareció el pasado 9 de octubre en Rancho San Ignacio, una zona ubicada a la orilla del Río Laja, en Dolores Hidalgo, Guanajuato.

A través de un mensaje publicado en sus redes oficiales, Ramsey compartió su preocupación y dolor por la pérdida de su compañera de vida. En el texto, explicó que la perrita, de 10 años, llevaba puesto un collar negro con un dispositivo GPS Samsung, aunque a pesar de los esfuerzos y las búsquedas, no ha sido posible localizarla.

“Solo queremos que nos devuelvan a nuestra perrita. Tiene 10 años, la esterilizaron y solo quiere volver con su familia. Por favor, cualquier información. Ayúdennos”, escribió el futbolista a través de sus redes sociales oficiales.

Halo, que ha acompañado a Ramsey durante gran parte de su carrera, se ha convertido en símbolo de empatía entre los fanáticos del club universitario y los amantes de los animales, quienes han replicado su mensaje.

El futbolista galés Aaron Ramsey, actual jugador de Pumas, atraviesa un duro momento por la pérdida de su perrita Halo. / Foto: IG/aaronramsey

¿Cuánto dinero ofrece Aaron Ramsey de recompensa por informes de su perrita Halo?

Conmovido por la pérdida de su compañera de vida, Aaron Ramsey no ha escatimado esfuerzos para encontrar a su perrita Halo. El mediocampista galés, actualmente en las filas de los Pumas de la UNAM, decidió ofrecer inicialmente una recompensa de 10 mil dólares (183 mil 988 pesos mexicanos al cambio de hoy 23 de octubre) para quien proporcionara información que ayudara a dar con el paradero de su perrita. Sin embargo, al no obtener resultados, duplicó la cifra a 20 mil dólares (367 mil 976 pesos al cambio de hoy 23 de octubre), mostrando la desesperación y el profundo amor que siente por su mascota.

La medida refleja el nivel de angustia que vive el futbolista y su familia desde la desaparición de Halo el pasado 9 de octubre en Guanajuato. A pesar del tiempo transcurrido, Ramsey continúa esperanzado en que su perrita, que formó parte de su vida durante una década, pueda volver a casa. Su gesto ha generado empatía entre sus seguidores y la comunidad deportiva, que han mostrado solidaridad ante una pérdida que va más allá del terreno de juego.

