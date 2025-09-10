Hace unas semanas se inauguró Paw Park, un innovador complejo canino que se autodenomina como el hotel y parque recreativo para perros más completo del país. Está ubicado en la ciudad de Puebla, y es un espacio único que ofrece una experiencia integral para los peluditos y sus dueños.

Paw Park cuenta con más de 10 mil metros cuadrados de áreas verdes para esparcimiento, albercas diseñadas exclusivamente para perros, zona de juegos, spa canino, gimnasio, salón de belleza, guardería y hotel boutique con habitaciones personalizadas. Además, el complejo incluye clínica veterinaria, tienda y un restaurante pet friendly.

Paw Park abre sus puertas y se perfila como un nuevo referente nacional en servicios caninos. / Cortesía

El proyecto nació de la idea de brindar bienestar integral a los perros, tanto física como emocional, con un enfoque profesional y trato especializado. En palabras de su creador:

“El objetivo es crear una experiencia de primer nivel para los perros, que combine esparcimiento, cuidado profesional y convivencia con sus familias humanas”.

En este lugar los visitantes pueden acceder a servicios de adiestramiento y sesiones de socialización. Su apertura marca un parteaguas en el concepto de atención y hospedaje para mascotas en nuestro país. Cuentan con personal especializado que brinda atención, cuidados y entretenimiento a las mascotas.

“Paw Park está pensado para que los perros disfruten, se relajen y socialicen en un entorno seguro y agradable”.

Perrito en Paw Park / Cortesía

Este centro no solo apuesta por el lujo y la innovación, sino también por fomentar una cultura de respeto y responsabilidad hacia los animales de compañía.

Se encuentra en Avenida de los Duques, a un costado de la lateral de Periférico Ecológico, entre Torre Adamant y Sadro Residencias, Puebla.