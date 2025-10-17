¿Fue Sofía Niño de Rivera? ‘el Estaca’ revela que corrió a una comediante en vivo en ‘La corneta’

Los conductores Eduardo Videgaray y José Ramón “el Estaca” San Cristóbal se robaron la atención del público con su reciente aparición en el pódcast La cotorrisa, donde hablaron sin filtros sobre los momentos más incómodos de su carrera en radio. Entre risas y anécdotas, ambos revelaron uno de los episodios más tensos que vivieron al aire: la vez que una comediante fue expulsada en vivo del programa La corneta por faltas de respeto.

Y aunque los conductores nunca revelaron su nombre, las redes sociales ya tienen a su principal sospechosa: ¿Sofía Niño de Rivera?

¿Por qué ‘el Estaca’ corrió a una comediante en vivo en ‘La corneta’?

En su visita al pódcast La cotorrisa, los irreverentes conductores de La corneta, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, mejor conocido como El Estaca, soltaron una bomba que dejó a todos con la boca abierta: corrieron a una comediante en plena transmisión en vivo. Y no fue cualquier comediante, sino una figura “muy exitosa” que, según ellos, llegó al programa con una actitud grosera y despectiva.

La revelación se dio cuando Ricardo Pérez y Slobotzky les preguntaron por el momento más incómodo que han vivido con un invitado. Sin titubear, ‘el Estaca’ recordó el día en que, harto de la falta de respeto, decidió ponerle fin a la entrevista de forma tajante y sin filtros.

“Le dije, w%&y, pues vienes a promocionar una cosa, de hecho te estábamos recibiendo para que promociones y vienes a cagarte en el programa y se lo dije al aire. La puerta está ahí, y está bien grandota. Vamos a un corte y volvemos.” El estaca

La comediante, sorprendida, preguntó si realmente la estaban corriendo. Y el Estaca no dudó en responder:

“¿Tú qué crees? Adiós. Por grosera. En mi casa no voy a aguantar a nadie.” El Estaca

Desde ese momento, las redes sociales se encendieron con especulaciones. ¿Quién fue la comediante que se ganó la expulsión en vivo?

¿Fue Sofía Niño de Rivera la comediante expulsada por ‘el Estaca’ en vivo de ‘La corneta’?

Aunque ni Videgaray ni el Estaca quisieron revelar el nombre de la invitada, los internautas no tardaron en lanzar teorías. El nombre que más se repitió fue el de Sofía Niño de Rivera, una de las standuperas más conocidas de México, famosa por su estilo directo y por no tener pelos en la lengua.

Los comentarios en redes fueron contundentes:



“Sofía Niño, yo escuché ese programa en vivo.”

“Fue Sofía Niño de Rivera, que también se bronqueó con Martha Debayle.”

“Qué raro que Sofía se haya comportado así, pero sí lo escuché.”

La razón detrás de esta polémica, según el propio “Estaca”, fue que la comediante llegó con una actitud burlona desde el primer momento. “Llega al programa y dice: ‘Ah, entonces es un programa de albures de los 70’s’”, recordó el conductor, dejando entrever que aquel comentario fue la chispa que encendió el conflicto.

Hasta ahora, Sofía Niño de Rivera no ha emitido ninguna declaración pública para confirmar o desmentir que fue la comediante expulsada de ‘La corneta’. Por esta razón, queda en puntual calidad de rumor lo antes mencionado.

