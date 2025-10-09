Conductora de Ventaneando denuncia amenazas de fans de Ricardo Pérez ¡Solo por defender a la prensa!

La polémica entre el comediante Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta y la prensa de espectáculos sigue creciendo. Desde el encontronazo que tuvieron a su llegada al aeropuerto de la CDMX, la disputa entre los creadores de contenido y los reporteros de espectáculos no ha cesado. En esta ocasión, una conductora de “Ventaneando” se sinceró y ¡reveló que ha recibido amenazas por parte de los fans del integrante de ‘La cotorrisa’!

Todo comenzó luego de que el standupero protagonizara un incómodo momento con reporteros al reclamarles por un tropiezo que sufrió su novia, Susana Zabaleta. A raíz de ese altercado, Pérez expresó su hartazgo hacia los medios y, junto a su compañero José Luis Slobotzky, lanzó una parodia de los programas de espectáculos que molestó a muchos periodistas y comunicadores. Entre ellos, los conductores de “Ventaneando”, en especial Linet Puente, quien criticó la actitud del comediante y de Susana Zabaleta.

Linet Puente critica a Susana Zabaleta y a Ricardo Pérez tras polémica con la prensa. / IG: @linetpuente

¿Qué dijo Linet Puente de Ventaneando tras parodia de Ricardo Pérez sobre la prensa de espectáculos?

Linet Puente fue una de las más duras al dirigirse a Susana Zabaleta, a quien señaló por haber permitido que Ricardo Pérez enviara a un hombre a molestar a la prensa para su parodia.

La conductora advirtió que la relación de la actriz con la prensa podría fracturarse si no marcaba distancia de lo ocurrido.

“Las relaciones se acaban y, como dice Pedro Sola, les va a durar lo que el triste a la alegría. Esta carrera que Susana Zabaleta ha cuidado tanto y la relación con la prensa... cuidado porque ya estamos enojados, ya estamos molestos por lo que está pasando” Linet Puente

Ricardo Manjarrez también intervino en la conversación para responder a Zabaleta, luego de que la cantante señalara que algunos medios habían hecho comentarios negativos sobre su hijo, Matías.

“Si alguien le ha dado espacio, promoción y ha aplaudido el trabajo de Matías es Ventaneando . Desde el día uno que hizo “Los locos Addams” le hemos echado porras”, dijo Ricardo Manjarrez.

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez en guerra de declaraciones / IG: @susanazabaleta / @sofiariveratorres

Linet Puente critica parodia de Ricardo Pérez y defiende a la prensa de espectáculos

La opinión de Linet Puente desató una ola de ataques y amenazas en redes sociales por parte de los seguidores de “La cotorrisa”

“Por defender al gremio, pero lo seguiré haciendo porque yo también soy periodista, soy reportera, yo también he estado en la calle y no se vale que vengan personas a querer denostar al medio, a nosotros que hacemos un trabajo como todo mundo declaró Linet Puente en entrevista a Ernesto Buitrón.

La periodista también aclaró que su comentario no fue contra Ricardo Pérez, ni Slobotzky, responsables de la parodia sobre la prensa, sino hacia Susana Zabaleta, quien protagonizó el incidente que desató la polémica.

“No se vale escupir para arriba, porque luego vemos a esas personalidades trabajando en la televisión y buscando entrevistas y espacios en estos medios de los que reniegan y critican. Esa fue mi crítica, no fue hacia ellos, sino al personaje femenino de esta historia, que ya no quiero ni mencionar porque recibí demasiado hate.” Linet Puente

Ventaneando respondió ante la polémica de Ricardo Pérez y Susana Zabaleta / Especial

Linet Puente asegura que los fans de Ricardo Pérez la amenazaron a ella y a su hijo

Linet Puente, conductora de Ventaneando, reveló, además, que las agresiones que recibió fueron más graves de lo que imaginó, al punto de poner en riesgo su tranquilidad y la de su familia.

“Fue demasiado porque me amenazaron a mí y a mi hijo, me dijeron cosas horribles. Estuve a punto de publicarlo en mis redes, pero pensé: si lo hago, sigo fomentando ese odio”.

Hasta el momento, ni Ricardo Pérez, ni Slobotzky, ni Susana Zabaleta, han respondido a las declaraciones de la la conductora. Mientras tanto, Linet Puente pidió frenar el hate a la prensa.

¿Por qué Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, está peleado con la prensa?

Ricardo Pérez y su novia Susana Zabaleta tuvieron un altercado con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Zabaleta se tropezó mientras respondía preguntas, lo que enfureció a Pérez, quien reclamó a los reporteros por “buscar chismes”.

En su pódcast, Pérez dijo estar cansado de los medios y que no los necesita, pues su fama proviene de redes sociales.

Posteriormente, un amigo o empleado de Ricardo, identificado como Rori fue enviado por el standupero y confrontó a los reporteros con preguntas incómodas como: “¿Estás orgulloso de lo que ganas siendo reportero?” o “¿No te cansas de estar 12 horas aquí?”.

La situación provocó indignación entre conductores de programas de espectáculos, quienes advirtieron que este tipo de actitudes podrían afectar la carrera de Susana Zabaleta. Más tarde se reveló que las escenas Rori molestando a los reporteros eran parte de su parodia dirigida a la prensa de espectáculos.

