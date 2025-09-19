Conductores de Ventaneando arremeten contra Susana Zabaleta tras encontronazo de Ricardo Pérez con la prensa

La polémica no se detiene en torno a Ricardo Pérez y Susana Zabaleta. El standupero generó controversia luego de que, en tono de burla, enviara a colaboradores de su pódcast La cotorrisa a hacerse pasar por reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, lugar donde la actriz y cantante tuvo un encuentro con medios.

Durante la más reciente emisión, los conductores de ‘Ventaneando’ no solo se arremetieron contra Pérez, sino que también lanzaron una fuerte advertencia a Susana Zabaleta. ¿Qué pasó?

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se besan / Captura de pantalla

¿Cómo comenzó la pelea de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez con la prensa?

La controversia entre Susana Zabaleta, Ricardo Pérez y la prensa comenzó cuando la actriz fue abordada por reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Durante la entrevista, Zabaleta evitó responder a las preguntas sobre su reacción a la presentación de Ángela Aguilar en el evento ‘300 líderes’. No obstante, la prensa insistió, lo que derivó que la cantante tropesara y Ricardo Pérez explotara en contra de los reporteros.

Tras lo anterior, en otro encuentro con la prensa en el Aeropuerto, junto a Susana Zabaleta, un hombre se presentó como reportero e intentó desviar la atención de los medios hacia Zabaleta, lo que generó tensiones entre los periodistas presentes. Posteriormente, se reveló que este individuo, identificado como Rorri Aldana, forma parte del equipo de la Cotorrisa, el pódcast de Pérez y Slobotzky.

Susana Zabaleta tropezó con los reporteros

¿Qué le advirtieron los conductores de Ventaneando a Susana Zabaleta tras encontronazo con la prensa?

Linet Puente fue una de las más duras al dirigirse a Susana Zabaleta, a quien señaló por haber permitido que la broma ocurriera. La conductora advirtió que la relación de la actriz con la prensa podría fracturarse si no marcaba distancia de lo ocurrido.

“Las relaciones se acaban y, como dice Pedro Sola, les va a durar lo que el triste a la alegría. Esta carrera que Susana Zabaleta ha cuidado tanto y la relación con la prensa... cuidado porque ya estamos enojados, ya estamos molestos por lo que está pasando” Linet Puente

Ricardo Manjarrez también intervino en la conversación para responder a Zabaleta, luego de que la cantante señalara que algunos medios habían hecho comentarios negativos sobre su hijo Matías.

“Si alguien le ha dado espacio, promoción y ha aplaudido el trabajo de Matías es Ventaneando . Desde el día uno que hizo Los locos Addams le hemos echado porras” Ricardo Manjarrez

Las palabras de los conductores dejaron claro que, desde su perspectiva, Zabaleta estaba al tanto de la broma y que, al no detenerla, terminó involucrándose en la polémica.

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Susana Zabaleta tras la controversia con la prensa?

De acuerdo con lo expuesto en el mismo programa, el manager de Susana Zabaleta contactó al equipo de Ventaneando para pedir que deslindaran a la actriz de las críticas que ha recibido tras las críticas de Ricardo Pérez a la prensa. El representante explicó que las acciones del standupero eran completamente responsabilidad suya y no de Zabaleta.

Rosario Murrieta, directora de información del programa, relató que la petición de la gerente fue clara: “Ellas lo que quieren es que se diga que Ricardo tiene que hacerse cargo de sus acciones”. Sin embargo, también recordó que, en su opinión, la actriz pudo haber detenido el incidente en el momento en que ocurrió.

¿Qué revelaron en Ventaneando sobre la infidelidad a Susana Zabaleta?

En la reciente emisión de Ventaneando, los conductores abordaron los rumores de infidelidad que involucran a Ricardo Pérez y su novia, Susana Zabaleta. El periodista Gabo Cuevas habló de conversaciones entre Pérez y su exnovia, Samii Herrera, lo que generó especulaciones sobre una posible traición. Cuevas afirmó haber presenciado los mensajes y sugirió que Pérez había buscado a Herrera para una posible cita, lo que fue interpretado como un acto de coqueteo.

Por su parte, Susana Zabaleta evitó profundizar en el tema de la presunta infidelidad y se centró en criticar la actitud de algunos periodistas hacia ella y su familia.

