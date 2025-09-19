Susana Zabaleta y Ricardo Pérez: Tras rumores de infidelidad, exhiben mensaje privado del comediante ¿a su ex?

En medio de los rumores de presunta infidelidad de Ricardo Pérez a Susana Zabaleta, su novia, salió a la luz una conversación, presuntamente, del conductor de ‘La cotorrisa’ ¿con su ex? El texto fue expuesto por Gabriel Cuevas, quien dio la noticia de que hubo una presunta traición por parte del comediante con Samii Herrera, su expareja.

Cabe señalar que Susana Zabaleta también reaccionó a las especulaciones sobre la presunta infidelidad de Ricardo Pérez hacia ella. Esto después de que ambos protagonizaron un zafarrancho con la prensa.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez están envueltos en rumores de una presunta infidelidad. / Especial

¿Ricardo Pérez le fue infiel a Susana Zabaleta con Samii Herrera, su ex?

Según Gabo Cuevas, Ricardo Pérez habría estado en contacto con su exnovia, la influencer Samii Herrera, mediante mensajes que, supuestamente, no fueron amistosos, sino a modo de “coqueteo”, lo que desató rumores sobre una presunta infidelidad hacia Susana Zabaleta.

El periodista indicó que Pérez, presuntamente, habría invitado a Herrera a salir a comer y aseguró haber sido testigo de la supuesta conversación entre ellos.

Gabo Cuevas comentó que Ricardo Pérez, presuntamente, invitó a Sami Herrera a comer. / IG: @ventaneandouno / @susanazabaleta / IMDb

“Usted póngase a serle fiel a Susana Zabaleta porque usted le ha coqueteado a la niña que, según, no le ha pagado a las otras niñas, a Samii Herrera. Yo vi los mensajes, no sé si quiera recalentado, pero ¿para qué le escribes a tu ex? No hagas cosas buenas que parezcan malas”, Gabo Cuevas

Cabe recordar que Samii Herrera es una influencer que sostuvo una relación amorosa con Ricardo Pérez durante cerca de un año, la cual terminó en 2022. En entrevista con TVNotas, una amiga de la joven de 31 años mencionó que, supuestamente, la separación se debió a que ella era “tóxica y posesiva”.

Ricardo Pérez y Samii Herrera / Redes sociales

¿Qué mensaje presuntamente de Ricardo Pérez exhibieron tras rumores de presunta infidelidad a Susana Zabaleta?

Aunque Samii Herrera, exnovia de Ricardo Pérez, negó que hayan tenido mensajes considerados como comprometedores, en esta ocasión, Gabo Cuevas exhibió el texto que, presuntamente, le envió el integrante de ‘La cotorrisa’ en Instagram.

Mediante la reciente transmisión de ‘Cállate los ojos’, el exreportero de ‘Venga la alegría’ mostró la captura de pantalla del mensaje que, presuntamente, le mandó Pérez a través de Instagram. En este, el comediante, supuestamente, le habría señalado que está dispuesto a desmentir los rumores de infidelidad a su actual pareja.

Aunque Ricardo Pérez no ha hablado directamente del tema de la presunta infidelidad a la cantante en público, supuestamente, sí dejaría claro que estaría dispuesto a enseñar sus conversaciones con Herrera para que no haya duda de que no ha traicionado a Susana Zabaleta.

Ricardo Pérez, presuntamente, estaría dispuesto a enseñar sus conversaciones con Samii Herrera. / Redes sociales

Sin embargo, en la captura atribuída a Ricardo, presuntamente, puntualizaría que al enseñar dichos mensajes, Samii Herrera podría quedar mal parada. Esto debido a las controversias que ha protagonizado la influencer en los últimos años, así como a algunos temas de su vida personal.

“Qué onda! Oye, me invitas a sentarnos en un en vivo a leer cada mensaje que he intercambiado con mi ex en el tiempo que llevo con Susana? Iría feliz. Ya después te disculpas conmigo y obvio con Sami, que pues va a quedar muy mal parada. Ahí sale el chisme de poderosas y lo de sus hijos con su ex. Capaz y jalas más rating, que hay mucha cosa interesante” Mensaje de Ricardo Pérez

Luego de mostrar el mensaje supuestamente de Pérez, en el programa también se incluyó una llamada con Samii Herrera, exnovia del comediante, quien, además de desmentir los rumores de infidelidad, expresó su deseo de dejar de ser vinculada con Ricardo.

Así lo dijeron:

¿Qué dijo Susana Zabaleta de la presunta infidelidad de Ricardo Pérez con su ex, Samii Herrera?

Hace unos días, Susana Zabaleta reaccionó a la presunta infidelidad de Ricardo Pérez con su ex, Samii Pérez. Luego de ser cuestionada por la prensa sobre dicho escándalo, la actriz prefirió no ahondar en el tema y simplemente contestó:

“Ves cómo eres”, dijo la actriz,

Después de esta respuesta, Susana decidió retirarse y no dar más declaraciones.

Por su parte, Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, no ha dado declaraciones públicas sobre el escándalo relacionado con su supuesta infidelidad a Susana Zabaleta, más que el mensaje que le envió a Gabo Cuevas. ¿Será que expone a Samii Herrera, su ex?