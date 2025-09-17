¿Ex de Ricardo Pérez confirma infidelidad a Susana Zabaleta? Ella dice: “La realidad no cambia”

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta, una de las parejas más queridas del medio artístico, han sido tendencia en los últimos días por una presunta infidelidad del influencer. Y es que ha trascendido que, supuestamente, él le estaría coqueteando a su exnovia, Samii Herrera. Tras mucha especulación, esta última rompe el silencio, ¿realmente Ricardo está engañando a Susana?

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez / Redes sociales

¿Quién es Samii Herrera y por qué se dice que Ricardo Pérez le es infiel a Susana Zabaleta con ella?

Todo comenzó después de que Gabo Cuevas, a través de su programa en internet ‘Cállate los ojos’, informara que, supuestamente, Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, le mandó mensajes a su ex, Samii Herrera, sin decirle a Susana Zabaleta.

Según el periodista, Pérez se habría contactado con Herrera para invitarla a comer. Incluso, aseguró haber sido testigo de la presunta conversación entre ellos.

“Usted póngase a serle fiel a Susana Zabaleta porque usted le ha coqueteado a la niña que, según, no le ha pagado a las otras niñas, a Samii Herrera. Yo vi los mensajes, no sé si quiera recalentado, pero ¿para qué le escribes a tu ex? No hagas cosas buenas que parezcan malas”, reportó en su momento.

Recordemos que Samii Pérez es una influencer que mantuvo un romance con Ricardo por aproximadamente un año. Terminaron en 2022. En entrevista para TVNotas, una amiga de la joven de 31 años contó que, supuestamente, el motivo de la ruptura fue que ella era “tóxica y posesiva”.

Hasta el momento, ni Susana Zabaleta ni Ricardo Pérez se han pronunciado ante estas especulaciones. En tanto que Samii ya rompió el silencio sobre esta situación y aclaró si realmente el creador de contenido le ha estado “coqueteando”, ¿qué dijo?

¿Ricardo engaña a Susana Zabaleta con su exnovia, Samii Herrera?

A través de redes sociales, Samii Pérez subió un video revelando cuál es su relación actual con Ricardo Pérez. En su grabación, señaló que, en ningún momento, ha hablado con el periodista Gabo Cuevas, por lo que no comprende la razón por la que habló sobre los mensajes con su ex.

“Jamás he hablado con él. No entiendo”, dijo al mismo tiempo que mostraba una captura de pantalla que confirmaría que jamás ha platicado con Cuevas.

También subió una historia a Instagram aclarando que, si bien Ricardo le mandó un mensaje hace poco, no fue con motivos de “coquetearle”, sino para reunirse y conversar de ciertas situaciones que han comenzado a “salir a la luz”.

“Nuevamente puedo confirmar que esta lucha de egos y poder nunca acaba en este medio. Ese mensaje nunca fue una invitación a comer, fue una invitación a platicar situaciones que habían salido a la luz, de mi parte siempre con respeto y sin ningún interés” Samii Herrera, exnovia de Ricardo Pérez

La influencer afirmó que le había comentado sobre esto un amigo, quien habría tergiversado las cosas y ventilado la información. Concluyó su mensaje diciendo que ya no tiene nada que ver con Ricardo y le pidió a la gente que dejara de relacionarla con él, pues su romance ya culminó hace varios años.

“Estoy cansada de repetirlo: no tengo nada que ver con esa persona, no me interesa, y seguir relacionándome con él es un recurso tan gastado que ya hasta aburre. Sí, lo mencioné en confianza con un tercero, pero jamás a quien lo dijo, ni con las intenciones que ahora quieren inventar. Lo demás es pura fantasía”, concluyó.

Mensaje de Samii Pérez sobre Ricardo Pérez / Redes sociales

¿Por qué Ricardo Pérez contactó a su ex, Samii Herrera?

Luego de que la propia Samii Herrera asegurara no tener ningún tipo de relación con Ricardo Pérez, Alex, otro colaborador de ‘Cállate los ojos’ mencionó que, presuntamente, el conductor de ‘La cotorrisa’ habló con ella para expresarle su preocupación por todo el hate que le ha caído a raíz del romance que tiene con Susana Zabaleta.

“Ahí va, como me lo contaron. A mí Samii me contó que este güey, no que se habían quedado de ver, no, nada. Este güey le escribió que: ‘Oye, ¿cómo estás, hermana?, ¿cómo estás, mi niña? He visto cómo te ha llovido tanto hate por este pe… de Susana, quiero ver qué onda, si estás bien’”, manifestó.

De acuerdo con el reportero, Herrera le dijo que jamás aceptaría una comida con su ex, ya que, si bien no le tiene rencor, tampoco quiere entrar en controversia. Incluso, habría regañado al comunicador por recomendarle que sí le aceptara una salida para “mandarle un paparazzi”.

Alex concluyó la conversación pidiéndole una disculpa a la influencer por “haber ventilado algo que le dijo en privado”, algo que “no se debió haber hecho”.

