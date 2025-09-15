¿Ricardo Pérez engaña a Susana Zabaleta con una exnovia? Surge testimonio: “Yo vi los mensajes”

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se han convertido en una de las parejas favoritas del medio artístico. Pese a que se llevan 30 años de diferencia, sus respectivos fanáticos han aceptado su relación y se alegran por la felicidad que muestran en redes sociales. El amor del público no los ha hecho inmunes a la polémica y ahora ha trascendido que, presuntamente, el conductor de ‘La cotorrisa’ le estaría siendo infiel a la actriz con una exnovia.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez / Redes sociales

Checa: ¿Hubo boda secreta entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez? La actriz asegura que es ¡su marido!

¿Ricardo Pérez le es infiel a Susana Zabaleta?

Recientemente, Gabo Cuevas, excolaborador de ‘Venga la alegría’, reportó que, supuestamente, Ricardo Pérez está “engañando” a Susana Zabaleta con su exnovia, Samii Herrera.

Esta información la dio durante una reciente emisión de su programa en internet ‘Cállate los ojos’. El periodista comenzó expresando su molestia por la forma en la que Ricardo actuó en su último encuentro con la prensa y los comentarios posteriores que emitió.

Recordemos que, hace algunos días, la pareja fue interceptada por los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México. En algún punto, Susana se tropezó y Ricardo confrontó a los reporteros, a quienes les exigió respeto. Poco después de esto, a través de su pódcast ‘La cotorrisa’, manifestó estar harto de los medios.

Gabo Cuevas confrontó a Ricardo Pérez por su actitud y le aconsejó que mejor se enfocara en serle “fiel” a Susana Zabaleta. Según el también presentador, Ricardo aún se mensajea con su exnovia, Samii Herrera.

“Usted póngase a serle fiel a Susana Zabaleta porque usted le ha coqueteado a la niña que, según, no le ha pagado a las otras niñas, a Samii Herrera. Yo vi los mensajes, no sé si quiera recalentado, pero ¿para qué le escribes a tu ex? No hagas cosas buenas que parezcan malas. Yo quiero mucho a Susana y por eso te lo digo de hermanas, tu actual pareja le escribe a su ex o le escribió estando contigo” Gabo Cuevas

¿Qué dijo Ricardo Pérez ante el supuesto rumor de infidelidad a Susana Zabaleta?

Hasta el momento, Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, no se ha pronunciado de manera directa ante los rumores de una supuesta infidelidad a Susana Zabaleta.

No obstante, hace unos momentos usó su Instagram para subir una foto de la actriz en un avión, por lo que se puede intuir que actualmente están de viaje. Para muchos, esta publicación es una forma de decir que él y la celebridad están muy felices, y no les interesan las especulaciones sobre su relación.

Cabe destacar que, en diversas ocasiones, Ricardo se ha dicho estar muy enamorado de Susana y ha admitido que nunca pensó tener una oportunidad romántica con ella.

“Yo no sabía qué hacía ahí. Pensaba: ‘wey, es Susana Zabaleta’. La admiraba desde antes, pero nunca imaginé que habría una oportunidad de algo más”, manifestó en su momento.

Foto de Susana Zabaleta / Redes sociales

Te recomendamos: ¿El papá de Susana Zabaleta no aprobaba el noviazgo de su hija con Ricardo Pérez? ¡La confrontó!

¿Quién es Samii Herrera y cómo fue su relación con Ricardo Pérez?

Samii Herrera, cuyo nombre real es Samantha Herrera, es una influencer de 31 años que ganó notoriedad por haber tenido una relación con Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, entre 2022 y 2023.

Meses después de que el también stadupero terminara con la joven, inició su relación con Susana Zabaleta. En entrevista para TVNotas, una amiga de la creadora de contenido señaló que Samii era una persona “posesiva y demandante”, algo que influyó en la ruptura con Ricardo.

También narró que, presuntamente, Sammi estaba muy molesta de que su ex la hubiera “cambiado por una vieja”, pues se consideraba una muy buena novia.

“Está enojadísima. Dice que no soporta que la hayan cambiado por una ‘señora vieja’. Samii se sabe hermosa. Esto la frustró más, porque no lo entiende. Dice que ella le dio amor, sexo y cariño. Se pregunta cómo fue posible que la cambiaran”, declaró.

Hace algunos meses, la propia Herrera admitió que sí estaba muy enojada con Ricardo, pero que ya aclararon ciertas cosas y actualmente no siente rencor: “Yo ya sané esa situación y siempre estaré muy agradecida por todo lo que hizo por mí en su momento, yo hice por él y todo. O sea, todo super bien”, indicó.

Mira: Susana Zabaleta desata polémica en aeropuerto: Ventaneando le lanza critica “Ella ataca a las personas”