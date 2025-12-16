Muere famoso y tiktoker a los 31 años de edad, de manera trágica: ¡Habría anunciado su propia muerte!

Hace una semana, ‘el Nonno’, el querido abuelito de TikTok, murió después de una falla renal. Fue conocido por llenar de consejos las redes sociales a todos sus seguidores.

Un reconocido tiktoker de 31 años, murió el 11 de diciembre de 2025, dejando una profunda conmoción entre sus seguidores y seres queridos. Su familia confirmó la trágica noticia a través de emotivos mensajes en redes sociales, destacando su amabilidad y el impacto positivo que dejó en todos los que lo conocieron. Con millones de seguidores a lo largo del mundo, su muerte ha generado consternación. ¿Quién era?

¿Qué tiktoker con más de dos millones de seguidores, murió recientemente?

Tucker Genal, conocido por su alegría en TikTok e Instagram, murió a los 31 años, en un suceso que ha dejado consternados a sus fanáticos y seres queridos.

La noticia, confirmada por su familia el 11 de diciembre de 2025, ha generado una profunda tristeza entre la comunidad de internet que seguía con admiración al joven creador de contenido.

“ Ni siquiera sé por dónde empezar, fuiste mi mejor amigo y un hermano mayor aún mejor… porque siempre fuiste mi héroe ”, expresó Carson (hermano).

En los comentarios de su último TikTok, son varios los influencers que se han hecho presentes, todos destacando su “humanidad” y manera de ser. Aquí algunos de los mensajes:



Chase Demoor (boxeador profesional): “ Hombre, la vida es tan corta. Siempre fuiste el más amable y uno de los tipos más genuinamente buenos. Te extrañaremos, querido hermano. Descansa en el paraíso ”.

”. Zach Justice (influencer): “ Siempre fuiste la persona más amable conmigo. No puedo creerlo. Por favor, pregunta por tus amigos. Todo mi amor para él, su familia y todas las personas que lo amaron .”

¿De qué murió el famoso tiktoker, Tucker Genal?

La muerte de Tucker Genal ha derrumbado emocionalmente al mundo digital, y es que además de tener una comunidad de millones de seguidores, las causas de su muerte parecen un poco turbias.

El trágico deceso ocurrió en Los Ángeles, y aunque los detalles exactos de su muerte no fueron divulgados de inmediato, se reveló que se trató de una escena en la que él habría atentado contra su vida, según informes del Forense Médico.

Muchos han empezado a especular acerca de un presunto “aviso” que habría dado Tucker en uno de sus tiktoks, y es que en el último que subió, aparecía un recuento de su 2025, una foto por mes. El detalle que destaca, es que solo la imagen de diciembre aparecía en blanco y negro, algo que para muchos, avisaba la tragedia.

¿Quién era Tucker Genal, tiktoker que murió a los 31 años?

Tucker Genal, nacido el 24 de febrero de 1994, fue un creador de contenido estadounidense que se hizo famoso por sus videos en TikTok e Instagram. En TikTok, alcanzó más de 2.6 millones de seguidores, mientras que en Instagram sumó más de 300,000.

Además de su trabajo individual, Tucker también fue miembro de Hustle House, un proyecto colaborativo con otros creadores de contenido. A lo largo de su carrera, se destacó no solo por su sentido del humor, sino también por su personalidad amable y generosa.

