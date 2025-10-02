Muerte famosa influencer de TikTok a los 28 años, dejó huérfanas a dos niñas; así la despidieron

A unos cuantos días del trágico asesinato de Miguel Ángel de la Mora, estilista de las estrellas, se da a conocer la muerte de Jacinda Jenkins, una tiktoker de 28 años. La noticia fue confirmada por su mamá, Emily Kocik.

Jacinda Jenkins / Redes sociales

Lee: Muere querida actriz de ‘Mujeres asesinas’: su última publicación desató teorías ¿presentía su muerte?

¿Qué le pasó a la tiktoker Jacinda Jenkins?

A través de un video para TikTok, la madre de Jacinda Jenkins compartió en un video de TikTok que su hija había muerto el pasado miércoles 1 de octubre. Sin especificar las causas, Emily se dijo muy dolida por esta situación y pidió que recordaran a la influencer como la gran persona que fue.

“Quiero que la recuerden por la persona que era, por su gran corazón, su amabilidad y su disposición para ayudar a cualquiera, incluso cuando ella también estaba pasando por momentos difíciles”, expresó.

Aunque se negó a mencionar lo que habría pasado, Kockik sugirió que la joven presuntamente habría atentado contra su vida: “ Ha sido horrible. No hay dolor como este”, manifestó entre lágrimas.

Si bien la mayoría de los usuarios solo se limitaron a lamentar lo ocurrido y ofrecer sus condolencias, algunos comenzaron a crear teorías sobre lo sucedido. Y es que varios internautas resaltaron que, en su momento, la joven mencionó que, si algo le llegaba a pasar, no habría sido por ella, despertando así la teoría de que pudo haber sido víctima de algún ataque.

“Publicó un video hace un par de semanas diciendo que si algo le pasaba, no era ella. Dijo que no abandonaría a sus hijos. ¿Estás 100% seguro de que se lo hizo ella misma?”, señaló una usuaria.

Jacinda Jenkins muerte / Redes sociales

Te podría interesar: ¿Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’, presentía su muerte? Revelan cuál era su último deseo

¿Cuáles fueron las últimas palabras de la tiktoker Jacinda Jenkins?

La última publicación de Jacinda Jenkins en TikTok data del pasado 15 de agosto. En dicho post, la joven manifiesta que se había ausentado de las redes sociales por un accidente que tuvo su hija.

Jacinda explicó que su pequeña se había roto el brazo en un accidente, pero que todo estaba bien. Incluso, mostró el brazo de la menor enyesado.

También dijo que la recuperación tomaría algunas semanas y que, tras esto, la llevaría a nadar, por lo que los internautas no se sorprendieron por su falta de actividad tras el hecho.

¿Quién era la tiktoker Jacinda Jenkins?

Jacinda Jenkins era una tiktoker y empresaria de origen estadounidense. Nació en 1993. Tenía 28 años al momento de su muerte. Ha ganado notoriedad en los últimos años por sus videos de vida, maternidad y moda en redes sociales, principalmente TikTok.

Su perfil en dicha plataforma tiene poco más de 71 mil seguidores. Fundó su propia tienda de ropa llamada ‘Herper’s Haven Boutique’, la cual promocionaba constantemente en sus redes sociales.

Se desconoce si tenía pareja, pero sabe que estaba criando a dos hijas. En diversas ocasiones, la influencer declaró que sus pequeñas eran su principal motivación.

Mira: Muere querido actor de “Lo que la gente cuenta”,¿la noticia se ocultó por semanas? ¿Qué ocurrió?