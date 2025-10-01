Muere querido actor de “Lo que la gente cuenta”,¿la noticia se ocultó por semanas? ¿Qué ocurrió?

Luego de la sorpresiva muerte de Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’, el 30 de septiembre, otra pérdida vuelve a sacudir a la industria del entretenimiento. Esta vez, se trata de un actor mexicano conocido por sus papeles en series de terror y películas independientes, cuya muerte ocurrió en silencio, sin que nadie lo confirmara oficialmente durante semanas. Su cumpleaños estaba a la vuelta de la esquina, pero en lugar de celebrarlo, sus seguidores se enteraron de que ya no estaba entre nosotros. ¿Por qué se tardaron tanto en anunciarlo? Esto es lo que se sabe.

¿Quién fue el actor de “Lo que la gente cuenta” que murió días antes de su cumpleaños?

La noticia sacudió al medio artístico mexicano: el actor Ángel Garnica Pérez, famoso por sus papeles en series como Lo que la gente cuenta de TV Azteca y en películas como Colombiana, falleció a los 81 años, apenas unos días antes de celebrar un año más de vida.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el deceso a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje acompañado de una fotografía del actor. La publicación generó una ola de reacciones de colegas, amigos y fanáticos, quienes lamentaron profundamente la pérdida del histrión.

El anuncio tomó por sorpresa a muchos, pues aunque la muerte ocurrió el 12 de agosto, la noticia se confirmó oficialmente hasta el 30 de septiembre, lo que causó confusión entre seguidores y medios de comunicación.

¿Cuáles fueron las causas de muerte de Ángel Garnica Pérez y por qué se confirmó semanas después?

El actor Ángel Garnica Pérez, también conocido en el medio como “El Profeta”, falleció a los 81 años. Aunque hasta el momento no se han revelado las causas exactas de su muerte, la ANDI se limitó a publicar un comunicado en el que expresó condolencias a su familia y amigos cercanos.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Ángel Garnica. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”, escribió la organización.

La confirmación tardía de su fallecimiento generó sorpresa, ya que apenas el pasado 23 de agosto habría celebrado su cumpleaños 82, pero lamentablemente el actor partió de este mundo días antes. Al momento se desconoce por que su muerte se confirmó poco más de un mes después.

Las reacciones tras la confirmación del deceso no se hicieron esperar. Actores, actrices y fanáticos expresaron su tristeza y recordaron la disciplina y entrega que siempre caracterizó al intérprete.

Entre las figuras del espectáculo que reaccionaron al anuncio se encuentran Maribel Guardia, Ricardo Silva y Montserrat Aliaga Batta, quienes dedicaron mensajes de despedida al artista, reconociendo su trayectoria y el cariño que siempre le tuvo el público.

Además, algunos seguidores de Santa Fe Klan comentaron que lo descubrieron gracias a los videoclips del rapero, y que desde entonces siguieron su carrera en cine y televisión.

¿Cuál fue la última aparición pública del actor de “Lo que la gente cuenta”?

La última aparición pública de Ángel Garnica Pérez, actor de “Lo que la gente cuenta”, fue en la serie “Bienvenidos a la familia”, transmitida en 2025. En esta producción mexicana, Garnica interpretó al personaje “Viejito Cumpleañero”, en un episodio que mezclaba comedia, drama y crimen. Este papel se convirtió en su despedida oficial de la televisión antes de su fallecimiento en agosto del mismo año.

Aunque no fue una aparición mediática masiva, sí representó su última participación profesional en pantalla

¿Quién fue Ángel Garnica y por qué lo llamaban “El Profeta” en el medio artístico?

Ángel Garnica Pérez no solo fue un actor de cine y televisión, también destacó en videos musicales de artistas reconocidos. Su presencia fuerte y carismática lo llevó a trabajar con Ximena Sariñana y Santa Fe Klan, donde interpretó papeles memorables que lo acercaron a nuevas generaciones de fans.

En la pantalla grande y chica, Garnica dejó huella con participaciones en producciones como:



El diablo me dijo qué hacer

Venganza despiadada

El camino del fuego

Lo que la gente cuenta

El público lo bautizó como “El Profeta” debido a la fuerza interpretativa de sus personajes, muchos de ellos con tintes enigmáticos o misteriosos. Su estilo lo convirtió en un rostro inconfundible dentro de la industria.