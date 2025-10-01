Muere querida actriz de Mujeres asesinas y Como dice el dicho ¿De quién se trata?

La industria del espectáculo vuelve a estar de luto. Tras la confirmación de la muerte de Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’ y ‘La rosa de Guadalupe’, la tarde de hoy, martes 30 de septiembre, informaron sobre la triste pérdida de una actriz ‘stunt’ de ‘Mujeres asesinas’ y ‘Como dice el dicho’.

La publicación en redes sociales en la que informaron de la muerte de la actriz de ‘Mujeres asesinas’ y ‘Como dice el dicho’ se llenó de condolencias. Expresaron que es una dura pérdida para la industria de la actuación en México. Además, sus familiares también la llenaron de mensajes de despedida en sus respectivos perfiles.

¿Qué actriz de ‘Mujeres asesinas’ y ‘Como dice el dicho’ murió?

Luego de la lamentable pérdida de Juan Carlos Ramírez, actor de ‘Como dice el dicho’, en esta ocasión, el programa se vuelve a vestir de luto por la muerte de la actriz ‘stunt’ Diana Marina López Lara, mayormente conocida como ‘Marina Lars’.

La tarde de hoy, 30 de septiembre, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó el triste deceso de Marina Lars a través de su cuenta oficial de Instagram. Dicho sindicato le dedicó un mensaje de despedida a la actriz y enviaron condolencias a sus familiares.

Muere Marina Lars, trabajó en Mujeres asesinas / IG: @__marinalarsoficial__

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Stunt Diana Marina López Lara, ‘Marina Lars’, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”, se lee en la publicación.

“Descanse en paz”,

“Qué en paz descanse”,

“No inventes, se ve bien joven, espero encuentre el descanso eterno”.

¿De qué murió Marina Lars, actriz ’stunt’ de ‘Como dice el dicho’?

Al momento, no han revelado las causas de la muerte de la actriz ‘Marina Lars’. Sin embargo, sus familiares no tardaron en llenar su perfil de Facebook con algunos emotivos mensajes de despedida. Además, habrían sugerido que la joven perdió la vida el pasado 7 de septiembre de este año. Estos fueron algunos comentarios:

“Vuela alto, mi niña. Te amaré por siempre”,

“Amiga querida, aún cuesta creer que te hayas ido. Siempre te recordaré sonriente, llena de energía, sacándonos risas y contagiando tu buena vibra. Gracias por tantos momentos inolvidables. Aunque no estés físicamente, en el corazón de quienes te queremos siempre seguirás viva”, “Buena Amiga y Excelente Stunt Diana Marina López Lara Sólo paso a decirte qué fuiste una mujer maravillosa en todos los aspectos... Con ese Brillo y esa alegría qué te distinguia...Me duele saber qué partiste antes”. Compañero y amigo de Marina Lars

Marina Lars trabajó como doble de acción en Como dice el dicho / IG: @__marinalarsoficial__

¿Quién fue Marina Lars y por qué era una actriz ‘stunt’?

Según su cuenta de Instagram, Marina Lars fue joven actriz mexicana que participó en diversos proyectos televisivos, tales como:

‘Como dice el dicho’

‘Mujeres asesinas’,

‘Quererlo todo’

‘ La marca del demonio’

‘Esta historia me suena’, entre otros.

Además, fue licenciada en optometía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se decía fanática de la música, ya que en Instagram compartía diversos videos en plena interpretación de algunos temas de Julieta Venegas, así como tocando la guitarra. También presumía sus dotes como patinadora.

Cabe señalar que Marina Lars era una actriz de ’strunt’ o bien doble acción. Lo que implica asumir un papel clave: ejecutar escenas de alto riesgo que los protagonistas no pueden realizar por seguridad.

Estos especialistas son responsables de llevar a cabo caídas, saltos, persecuciones, combates, explosiones o incendios que requieren una preparación física y técnica rigurosa. Para ello, deben contar con entrenamiento en disciplinas como artes marciales, gimnasia, manejo de armas, conducción extrema o acrobacias. Se desconoce si Marina Lars, actriz de ‘Mujeres asesinas’, murió tras fungir como doble de acción en algún proyecto.