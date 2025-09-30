Ángela Aguilar se pronuncia al asesinato de Miguel de la Mora; filtran video de los restos del estilista

La indusrtria de la moda y la belleza están de luto tras el asesinato de Miguel de la Mora, mejor conocido como Micky Hair, afuera de su estética Micky’s Hair Salón Masaryk en Polanco, Ciudad de México. La situación generó tanto revuelo tanto que Ángela Aguilar se pronunció a la muerte de quien fue su estilista.

Eso no es todo, también dieron a conocer en redes sociales un video tras la trágica muerte de Miguel de la Mora en el que se ve cómo quedó el lugar de los hechos.

Miguel Ángel de la Mora, estilista de las estrellas, fue asesinado la madrugada del 30 de septiembre. / Redes sociales

¿Cómo y dónde murió Miguel de la Mora, estilista de las estrellas mexicano?

La madrugada de hoy, 30 de septiembre de 2025, el periodista Carlos Jiménez, conocido como ‘C4 Jiménez’ dio a conocer que Miguel de la Mora fue asesinado a balazos afuera de su salón en la Avenida Presidente Masaryk, muy similar a como murió la influencer Valeria Márquez.

Según reportes del periodista, dos sujetos en motocicleta perpetraron el ataque directo, que ocurrió alrededor de las 23:00 horas. Servicios médicos confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Muere de Miguel Ángel de la Mora, estilista de las estrellas / Redes sociales

“Mat… a dueño de exclusiva estética en POLANCO. Ahí murió Miguel de La Mora, dueño de ‘Micky’s Hair Salón Masaryk’. Le dispararon afuera de su negocio en @AlcaldiaMHmx Dos tipos en moto llegaron, uno bajó, lo atacó de manera directa y huyó. @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX indagan”. Carlos Jiménez

Sumado a los detalles que Carlos Jiménez dio a conocer sobre el asesinato de Miguel Ángel de la Mora frente a su salón de belleza, también difundió una impactante imagen del cuerpo del estilista mexicano.

¿Qué video se difundió tras la muerte de Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar?

Además, en plataformas como ‘X’ e Instagram circularon el video tras el asesinato de Miguel de la Mora. Una persona reportó lo sucedido con ‘el Estilista de las estrellas’ y grabó el lugar donde todavía se encontraban los restos del también influencer.

En las imágenes se puede ver la calle en la que se encuentra el edificio, totalmente acordonada y con las autoridades alrededor. Asimismo, la persona que grabó compartió que algunas personas que salían del lugar conocían a Miguel y, al ver su cuerpo, quedaban impactadas.

“En la entrada de este edificio se encuentra el cuerpo de este hombre. Algunas personas salen del lugar y se abrazan, aparentemente, conocían a la víctima. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio en pocos minutos… Se espera el arribo del Ministerio Público y, por supuesto, de peritos”, se esucha en el video.

Además compartieron otro video en el que se ve el cuerpo del joven. Así lo compartieron en redes sociales.

La persona asesinada anoche en Polanco es Miguel Ángel De La Mora Larios, estilista de famosos en Micky’s hair Masaryk, ubicado en Moliere y Masaryk.

Hasta el momento se maneja un ataque directo y no hay reporte de personas detenidas.



Por otro lado, Carlos Jiménez compartió en ‘X’ nuevas imágenes sobre los presuntos responsables de este atroz crimen.

“El tipo que mat.. a Micky Hair en Polanco, le dis… en 5 ocasiones con un ar… 380. Siempre en la cara y cuello. Luego huyó en esta moto con un cómplice. @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX saben que se fueron hacia el Edomex. @SS_Edomex ya apoya en la búsqueda”. Carlos Jiménez

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre la muerte de Miguel Ángel de la Mora, su estilista?

Por su parte, Ángela Aguilar no tardó en pronunciarse a la muerte de Miguel de la Mora, quien fue su estilista y encargado de ponerle sus tan comentadas extensiones premium.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ángela Aguilar publicó un extenso mensaje en el que expresó su sentir ante el trágico asesinato de Miguel de la Mora. Le agradeció por todo lo que hizo por ella en los momentos más complicados de su vida.

Ángela Aguilar y Miguel de la Mora eran amigos. / IG: @micky_hair / @angela_aguilar

“Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado. Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí, incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran. Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante”. Ángela Aguilar

Agregó: “Tu obsesión con el gimnasio, tu amor por los viajes y tus ganas constantes de crecer son recuerdos que se quedan conmigo. Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar”.

Al momento, no se ha dado a conocer una versión oficial sobre el motivo del ataque en el que perdió la vida el estilista mexicano. No obstante, en redes sociales el periodista de nota roja Carlos Jiménez informó que en 2024 el Miguel de la Mora interpuso una denuncia contra Eduardo E. por presunto “fraude y amenazas”. Según detalló Jiménez, dicha denuncia fue atendida el 9 de septiembre de ese mismo año. ¿Es un sospechoso?

Así lo dijo Ángela Aguilar: