Asesino del CCH Sur escribió este escalofriante mensaje antes de quitarle la vida a un alumno en la escuela

La comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur vive momentos de consternación tras el asesinato de un estudiante ocurrido la tarde del lunes 22 de septiembre en las instalaciones del plantel de la UNAM. Ahora, el periodista Carlos Jiménez, C4 Jiménez, compartió en redes sociales el objeto punzocortante con el que Lex Ashton ’N’, de 19 años, le causó heridas mortales a su compañero.

Además, en redes sociales llamó totalmente la atención el mensaje que lanzó el agresor en sus respectivos perfiles, lo cual fue considerado como una advertencia del atroz crimen que cometería en CCH Sur.

CCH Sur, estudiante muerto

¿Qué pasó en CCH sur el 22 de septiembre del 2025?

En redes sociales empezaron a circular mensajes sobre un lamentable incidente en el CCH Sur, plantel de bachillerato de la UNAM. Más tarde se difundieron videos donde se observa a un encapuchado, quien agredió con un arma blanca a un estudiante y lastimó de gravedad a un trabajador.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque sucedió cerca de la 1:00 p.m. en el estacionamiento de la escuela, cuando Lex Ashton ’N’, de 19 años, agredió al joven con un objeto punzocortante, hasta provocarle la muerte. Durante el hecho, un trabajador administrativo, de 65 años, identificado como Armando ‘N’, también resultó herido al intentar detener al atacante.

En redes sociales, también circuló la versión de que el alumno que falleció, presuntamente, se encontraría en el estacionamiento junto a su novia, cuando el agresor habría llegado a atacar sin motivo aparente. Aunque el ahora occiso se defendió del ataque, no logró sobrevivir.

Se dice que la joven presuntamente se habría defendido, habría logrado escapar de Ashton y pidió ayuda. Por esta razón, Armando, trabajador administrativo del CCH Sur, intentó detenerlo.

Tras la agresión, el presunto responsable intentó huir y se refugió en un edificio dentro del plantel. Al verse acorralado, se arrojó desde lo alto, lo que le provocó fracturas en ambas piernas.

"Hoy en este país te pueden matar en cualquier lugar"



En el CCH Sur de la UNAM, en la #CDMX, un estudiante fue apuñalado y perdió la vida; las instalaciones fueron desalojadas y las clases suspendidas.



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 23, 2025

Con el paso de los minutos, la presencia de elementos de seguridad en los alrededores del plantel se incrementó, al igual que la de los equipos de emergencia que acudieron para auxiliar al estudiante lesionado. Sin embargo, se confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Actualmente, se encuentra hospitalizado bajo vigilancia de las autoridades, mientras la Fiscalía de la Ciudad de México avanza en la investigación.

“Derivado de la naturaleza autónoma de la UNAM, las autoridades educativas fueron quienes atendieron la emergencia al interior del inmueble y posteriormente quien entregó al probable responsable a los elementos de la SSC, para su puesta a disposición ante esta Fiscalía”, informó la FGJ a través de un comunicado.

#TarjetaInformativaFGJCDMX | La #FiscalíaCDMX inició una investigación por homicidio calificado y lesiones dolosas, derivado de los hechos ocurridos hoy al mediodía en el CCH Sur.



— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 23, 2025

¿Qué mensaje publicó Lex Ashton ’N’ previo a asesinar a alumno de CCH sur?

Luego de la lamentable tragedia en CCH Sur, en redes sociales se difundió el perfil de Facebook de Ashton. Lo que llamó totalmente la atención fueron sus publicaciones, las cuales fueron consideradas como una advertencia del atroz crimen que cometería después.

En su perfil escribió:

“Escoria como yo tiene la misión de recoger la basura”. Ashton

Además, en las imágenes se puede ver al joven con el atuendo que usó cuando asesinó al estudiante en el estacionamiento del plantel de la UNAM. Eso no es todo, presumió los objetos que portaba, uno de estos fue con el que atacó a las dos personas el pasado 22 de septiembre.

Ashton lanzó polémicos mensajes en su Facebook previo a asesinar a un alumno ne el CCH Sur

Por otro lado, Carlos Jiménez, mayormente conocido como ‘C4 Jiménez, publicó en ‘X’ más detalles sobre la tragedia. Incluso, compartió una fuerte imagen de la guadaña con la que Ashton le quitó la vida a su compañero de CCH Sur.

“LO ATACÓ con UNA GUADAÑA. Es el arma con la que Lex Ashton atacó a 2 compañeros en el @cchsur_oficial A (el alumno) lo mató. Su novia alcanzó a defenderse. Ashton buscó suici.... @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX lo vigilan en un hospital. Está grave. Ese es su face”. C4 Jiménez

C4 Jiménez publicó el arma con la que Ashton mató a un menor en CCH Sur.

¿Qué dijo el rector de la UNAM sobre el asesinato de un alumno en el CCH Sur?

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, se pronunció tras el asesinato de un alumno en el CCH Sur. En un mensaje dirigido a la comunidad universitaria, expresó su solidaridad con la familia de la víctima, con los estudiantes y docentes del plantel, así como con el trabajador administrativo herido durante el ataque.

“Me solidarizo con la familia del estudiante asesinado, con toda la comunidad del CCH Sur y la universitaria en su conjunto, porque esto nos duele a todas y a todos” Leonardo Lomelí Vanegas

Lomelí calificó el hecho como un suceso sin precedentes dentro de la institución y aseguró que la UNAM colaborará de manera estrecha con las autoridades competentes en la investigación. Además, anunció que se revisarán los protocolos de seguridad en el plantel y ordenó convocar a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario para fortalecer las medidas de prevención.

“Estoy convencido que es necesario redoblar esfuerzos para hacer de nuestros planteles educativos y de todas nuestras instalaciones, espacios seguros y libres de violencia”, agregó.

Comunicado de rector de la UNAM sobre los hechos de CCH Sur

Cabe recordar que se informó que las clases en el CCH Sur quedaron suspendidas de manera indefinida, luego del asesinato de un estudiante dentro del plantel. La medida busca facilitar las investigaciones de las autoridades y garantizar la seguridad de la comunidad.

“Ante los lamentables hechos ocurridos hoy en el plantel, se suspenden las clases hasta nuevo aviso”, se lee en el comunicado.