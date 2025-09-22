Exesposo de Débora Estrella se quiebra en vivo por la noticia de su muerte; su actual ‘pareja’ lanza mensaje

La muerte de Débora Estrella el pasado 20 de septiembre de 2025 tras sufrir un accidente aéreo en el municipio de García, Nuevo León, conmocionó al país. La triste noticia no pasó desapercibida por nadie. Incluso, el exposo de la conductora, José Luis García, rompió el silencio ante esta tragedia.

Además, quien sería la presunta actual pareja de Débora Estrella también le dedicó un desgarrador mensaje de despedida, el cual acompañó con fotografías y videos de algunos emotivos momentos que vivieron juntos. ¿Qué le dijo?

Débora Estrella murió en un accidente aéreo. / Redes sociales

¿De qué murió Débora Estrella el 20 de septiembre del 2025?

La industria del periodismo sigue de luto tras la inesperada muerte de Débora Estrella, reconocida conductora de Telediario, quien perdió la vida el pasado 20 de septiembre de 2025 en un accidente aéreo ocurrido en García, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, la periodista viajaba en una avioneta tipo escuela junto al piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, quien igualmente falleció en el siniestro. El desplome se registró alrededor de las 18:50 horas en la zona de Laderas–Riveras del Interpuerto, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras.

Se presume que el vuelo formaba parte de una práctica de instrucción, ya que la aeronave era utilizada para fines escolares. Al momento, las autoridades no han determinado la causa oficial del accidente, pero se investigan posibles fallas mecánicas o errores humanos.

¿Qué dijo José Luis García sobre la muerte de Débora Estrella, su exesposa?

Luego de que José Luis García, ex de Débora Estrella, reportó la muerte de la periodista sin saber que era ella, hoy, 22 de septiembre del 2025, el conductor reapareció en el noticiero de ‘N+’ y visiblemente conmovido, rompió el silencio sobre la muerte de la querida presentadora, quien fue su esposa durante 10 años.

En la transmisión, manifestó sus condolencias hacia la familia de la comunicadora y evocó con afecto a quien en su momento fue su pareja sentimental.

José Luis García se mostró afectado por la muerte de Débora Estrella / IG: @deboraestrella

“(Le envío) un abrazo fraternal al señor Humberto Estrella Martínez, la señora Cecilia Garza, a Mónica y a Carlos, a la pequeña Fer y también a Andrea, a Beto y a Mayela que también me permitieron estar desde el primer minuto que conocimos esta situación el fin de semana a su lado”. José Luis García

“Durante 15 años tuve la oportunidad de compartir mi vida con Débora, nos conocimos en el 2005, nos casamos en el 2010 y en el año 2020 tomamos la decisión de un modo adulto y serio, los dos siempre con mucho respeto, de que nuestras vidas iban por un camino distinto y con el respeto y profundo amor por tantos años juntos, seguimos cada uno con nuestras vidas”, concluyó.

Así lo dijo José Luis García:

¿Cómo reaccionó el presunto ‘novio’ de Débora Estrella a la muerte de la conductora de Telediario?

Por su parte, Javier Suárez, presunta actual pareja de Débora Estrella, también se despidió de la conductora con un desgarrador mensaje.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Javier publicó una ráfaga de fotografías en las que se les ve muy juntos y, aparentemente, contentos en algunos momentos que compartieron, tal como una cena, el detalle de unas rosas rojas, así como algunas videollamadas.

Javier Suárez es el presunto novio de Debóra Estrella se pronunció a su muerte. / IG: @deboraestrella

Aunado a lo anterior, se lee:

“No sé si esto es correcto o no… Lo único cierto es que te voy a querer hasta mi último respiro… que te voy a extrañar toda la vida… que mi corazón tendrá tu nombre siempre… que eres la mujer más maravillosa y buena que voy a conocer en mi camino… que no estoy listo para decirte adiós todavía. Te buscaré en el cielo todos los días”. Javier Suárez

Como era natural, los usuarios en redes sociales no tardaron en enviarle fuerza al también compañero de foro de Débora. Estos fueron algunos comentarios:



“Lo sentimos mucho Javier, hacían una hermosa parej a y así nos gustó verlos mucho . Que encuentres paz y resignación pronto. Abrazo muy fuerte para ti y su familia”,

a y así nos gustó verlos mucho “ Javi, te mando un fuerte abrazo no hay palabras para estos momentos, espero Dios abrace tu alma en estos momentos”,

Dios abrace tu alma en estos momentos”, “Demostraste ser quien le daba mas brillo a sus ojos, ella sera tu estrella siempre....abrazo fuerte, y sin duda hermosas palabras”.

¿Quién es Javier Suárez, presunto novio de Débora Estrella?

Después de separarse de José Luis García, con quien estuvo casada durante una década, Débora Estrella optó por mantener en reserva los detalles de su vida amorosa.

Aun así, entre sus seguidores surgieron rumores sobre un posible vínculo sentimental con su colega Javier Suárez, debido a la cercanía y complicidad que solían mostrar, aunque nunca confirmaron una relación.

Débora Estrella / Redes sociales

Javier Suárez es conductor, reportero y periodista deportivo. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte, inició su trayectoria profesional en 2015 en La Nueva FM y Megacanal de Megacable.

Su carrera lo llevó a TV Azteca en Chiapas e Hidalgo, donde se desempeñó como conductor de deportes y, posteriormente, trabajó en Fox Sports. En 2020 regresó a TV Azteca para encabezar el área de noticias, y en marzo de este año se incorporó a Multimedios, medio en el que conoció a Débora Estrella.