Actriz de ‘Carita de ángel’ murió sola y sin dinero tras perder la batalla contra el cáncer

A lo largo de los años, el público ha sido testigo de la partida de diversas celebridades. Ya sea por accidentes o enfermedades incurables. Aunque normalmente están rodeados de familiares y amigos, hay casos en los que, desafortunadamente, mueren solos y/o en bancarrota. Tal fue el caso de Rosita Pelayo, actriz mayormente reconocida por su participación de ‘Salomé’ y ‘La fea más bella’. Aquí te contamos su historia.

Mamá de Rosita Pelayo en La fea más bella

¿Quién es Rosita Pelayo, actriz de ‘Salomé’ y ‘La fea más bella’?

Rosa María Pelayo Vargas, mejor conocida como Rosita Pelayo, fue una actriz mexicana que nació el 19 de diciembre de 1958. Fue hija del actor Luis Manuel Pelayo y de Rosa María Vargas. Tenía 64 años al momento de su muerte.

Inició su carrera en 1982, a la edad de 24 años, cuando se unió al elenco de ‘Cachún, cachún ra, ra!’. Posteriormente, participó en varias telenovelas y películas. Estos son algunos de sus proyectos más destacados:

Mujer, casos de la vida real

Esmeralda

Serafín

Carita de Ángel

Salomé

Sueños y caramelos

La rosa de Guadalupe

Sortilegio

Como dice el dicho

La hija pródiga

Su última aparición en algún medio fue en 2023, cuando estuvo de presentadora del programa ‘Pelayito y a la boca’.

En cuanto a su vida personal, se sabe que estuvo casada con Jaime Garza hasta 2003. Nunca tuvieron hijos, enfocándose en su vida, principalmente, en su carrera artística.

Mamá de Rosita Pelayo

¿Cómo murió Rosita Pelayo?

A lo largo de su vida, Rosita Pelayo lidió con artritis reumatoide degenerativa, una enfermedad que afectó las articulaciones, movilidad, y le produjo parestesias (hormigueo y entumecimiento) en extremidades.

No obstante, el padecimiento que la llevó a la muerte fue el cáncer de colon que le diagnosticaron en 2023. Estas condiciones redujeron sus oportunidades laborales, lo que ocasionó que se le dificultara pagar los tratamientos. En su momento, llegó a pedir donativos para continuar con estos procedimientos.

En su momento, la actriz explicó que, tras la muerte de su mamá, se había quedado prácticamente sin familia, ya que no tenía relación alguna con las únicas tías que seguían con vida.

Pese a que siguió tratándose con quimioterapia, radioterapia y operaciones, falleció el 16 de diciembre de 2023. La noticia fue dada a conocer por su amigo cercano, Jorge Zamitiz, quien explicó que su deceso fue consecuencia de una reacción al tratamiento que estaba tomando.

“Llevaba tres semanas con la quimio y la radio, y había estado perfecta. En esta última semana, que ya era la final, se le empezó a complicar y empezó a tener en su colostomio, creo que así se llama la bolsita que le ponen, un poco de sangre, entonces eso alarmó a doña Herminia, que es la señora que la cuida y decidimos traerla al hospital”, manifestó.

Rosita Pelayo

¿Por qué Rosita Pelayo no quiso tener hijos?

La actriz Rosita Pelayo, así como otras mujeres del medio artístico, decidió no tener hijos. Hace algunos años, la celebridad reveló la verdadera razón detrás de su decisión.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la famosa, de forma tajante, dijo que no tenía una razón particular detrás de su deseo de no tener descendencia. Pelayo sostuvo que simplemente nunca tuvo ese deseo.

“Yo decidí no tenerlo. Porque no quería, así de simple. No quería tener un hijito, así fue” Rosita Pelayo

En esa misma conversación, contó que, tras su última relación romántica fallida, tomó la decisión de quedarse sola, asegurando que así era muy feliz.

