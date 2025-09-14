Muere actriz de ‘El extraño retorno de Diana Salazar’ a los 93 años, ¿quién fue Tara Parra y de qué murió?

La industria del espectáculo mexicano se viste de luto ante la inesperada muerte de Tara Parra, actriz mexico-cubana, a los 93 años. La noticia fue confirmada por su hija, la también actriz Kenia Gascón, con un emotivo mensaje en redes sociales.

En su comunicado, Kenia mencionó que su madre falleció durante la tarde del pasado 12 de agosto y agradeció a todos los fans por el gran cariño que le demostraron a lo largo de sus más de 70 años de trayectoria artística.

“Ustedes fueron parte de la gran felicidad que mi madre vivió en estos últimos años. Mi adorada madre Tara Parra. Inteligente, brillante, talentosa. Pero ante todo, entregada y bondadosa. No conocí ser humano más bueno que ella. Amaba incluso al enemigo; para los demás siempre fue entregada y dulce. Un ser de luz que iluminó todos los días de mi vida. Descansa en paz, adorada madre mía”, manifestó.

Tara Parra / Redes sociales

¿De qué murió la actriz Tara Parra?

Kenia Gascón, hija de Tara Parra, no dio detalles sobre las causas de muerte de su madre. Sin embargo, en su mensaje dejó ver que la primera actriz comenzó a tener complicaciones de salud desde su cumpleaños, el cual se celebró el 23 de agosto.

“Mi madre ha muerto ayer en la tarde. Todo se precipitó desde el día de su cumpleaños”, expresó Gascón, anunciando también que se emitirá un homenaje en honor a su mamá.

Cabe destacar que, en ningún momento, Tara Parra o su familia comentaron si padecía algún tipo de enfermedad crónica, por lo que muchos han teorizado que su deceso pudo estar relacionado con su avanzada edad.

Sin embargo, no hay nada confirmado hasta el momento, pues ni la propia Kenia Gascón ha querido dar más declaraciones al respecto.

¿Quién era la actriz Tara Parra?

La primera actriz Tara Parra nació el 23 de agosto de 1932, en La Habana. Durante los primeros años de su vida, se mudó a México y, a la corta edad de 14 años, inició su carrera artística en el teatro con la obra ‘Rosalba y los llaveros’.

En 1981, debutó en el cine con la película ‘Carta a un niño’. Cinco años después, tuvo su primera oportunidad en telenovelas al participar en ‘Cuna de lobos’, junto a María Rubio y Diana Bracho,

A partir de allí, su popularidad creció y sus apariciones en televisión, así como en cine, fueron más constantes. Algunos de sus proyectos más destacados son:

María la del barrio

La leche y el agua

Lo que callamos las mujeres

Amor, letra por letra

Soy tu fan

El extraño retorno de Diana Salazar

Cuna de lobos

Su última aparición en pantallas fue en ‘La casa de las flores’, una serie de Netflix en la que interpretó a Yolanda Lascuráin. En esta producción, tuvo la oportunidad de colaborar a lado de Verónica Castro, Cecilia Suárez y Arturo Ríos, entre otros.

¿Quién era Tara Parra? / Redes sociales

¿Quién es Kenia Garcón, hija de Tara Parra?

Tara Parra estuvo casada con el escritor Argelio Gasca, con quien tuvo dos hijos: la actriz Kenia Gascón y el compositor David Gasca.

Kenia Gascón decidió seguir los pasos de su madre y comenzar una carrera en el mundo artístico. Nació el 10 de marzo de 1965 y comenzó a actuar desde los 5 años en diversas obras de teatro.

Su debut en televisión llegó en 1984, con la telenovela ‘Los años felices’. A partir de allí, ha estado en muchos proyectos, incluyendo ‘Alcanzar una estrella’, ‘Muchachitas’ y ‘La patrona’.

En los últimos años, ha estado alejada de la televisión y se ha enfocado más en sus redes sociales, donde, entre otras cosas, solía compartir videos cómicos junto a su madre.

