Novio de influencer muere tan solo cuatro días después de haberse comprometido; así lo despidieron

Hace poco, la influencer Manuela Ochoa Gómez-Acebo abrió su corazón y dio a conocer la muerte de su prometido Pedro. A través de redes sociales, la celebridad de origen español expresó su dolor ante la noticia y reveló cómo lo despidieron.

¿Cómo murió el prometido de la influencer Manuela Ochoa Gómez-Acebo?

El domingo 21 de diciembre, la influencer Manuela Ochoa Gómez-Acebo contó que su novio había muerto el pasado 12 de diciembre, tan solo cuatro días después de haberse comprometido en México.

Sin aclarar dónde o cómo falleció, la creadora de contenido dijo estar muy abrumada por la noticia, pero que está en proceso de aceptar que una persona tan “santa” con él ya no está en este plano.

“Un 8 de diciembre prometimos querernos todos los días de nuestra vida frente a nuestra Virgen de Guadalupe en su casa en México. 12 de diciembre, en su día, decide llevarte al cielo sin preaviso. Hay gente que es tan tan santa que no está hecha para este mundo, y tú, mi amor, eres sin duda de esas personas”, manifestó en un video para TikTok.

Y agregó: “Reconozco que todo esto me viene un poco grande, no sé cómo vivir sin ti. Lo que sí sé, es que hoy esa promesa brilla en el cielo más que nunca. He aprendido que lo que ha pasado no tiene explicación… pero sí tiene una respuesta: el amor”.

Según algunos usuarios, la causa del deceso presuntamente habría sido un infarto fulminante que sufrió en México. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada ni negada.

¿Cómo fue el funeral del prometido de la influencer Manuela Ochoa Gómez-Acebo?

En su post, la influencer Manuela Ochoa Gómez-Acebo reveló que el funeral de Pedro estuvo lleno de gente que lo quiso demasiado en vida, lo que demuestra el gran amor que el hombre recibió en vida por su “brillante personalidad”

“Saber que me iba a casar contigo es lo más duro, pero lo más bonito que me ha pasado nunca y saber que he podido cumplir la misión de llevarte al cielo me llena de paz. Te quiero tanto hoy como siempre. Tu Manuelita”, indicó.

Por supuesto, tanto la publicación como el resto de sus redes sociales se llenaron de mensajes llenos de amor, en los que le desean todo lo mejor para que pueda sobrellevar su duelo. Hasta el momento, la mujer no ha ofrecido más declaraciones.

¿Quién es la influencer Manuela Ochoa Gómez-Acebo y cómo fue la historia de amor con su prometido que murió?

Manuela Ochoa Gómez-Acebo es una influencer de origen español. Se hizo popular hace algunos años por su contenido en redes sociales, principalmente en TikTok. Suele subir videos sobre viajes y moda. En TikTok, tiene poco más de 275 mil seguidores.

En ocasiones, también compartía algunos momentos especiales con su novio Pedro, con quien llevaba un tiempo saliendo. A principios de diciembre, viajaron a México para comprometerse. Su boda estaba programada para octubre del próximo año.

Manuela siempre describió a Pedro como “el gran amor de su vida”. Tras el compromiso, dijo estar muy emocionada por compartir el resto de su vida con él.

