Dania Méndez se hace un arreglito estético y lo presume: así luce la exShore | FOTOS y VIDEO

Dania Méndez compartió recientemente que se realizó un procedimiento estético, información que llamó la atención de sus seguidores en redes sociales. La exparticipante de Acapulco shore y La casa de los famosos habló sobre este cambio físico. Te contamos los detalles.

Dania Méndez y su transformación: conoce el arreglo estético que se realizó. / Foto: Redes sociales

¿Qué cambió estético se hizo Dania Méndez?

Dania Méndez habló sobre el nuevo diseño de sonrisa que decidió realizarse, luego de enfrentar comentarios y críticas en redes sociales relacionados con sus dientes. La exparticipante de Acapulco shore explicó que se trató de una decisión personal, tomada a partir de un proceso interno y no como respuesta directa a las opiniones externas.

A través de un video que publicó en sus redes sociales oficiales, Méndez compartió cómo vivió ese momento y lo que significó para ella hacer este cambio. “A veces, la vida nos pone frente a críticas que duelen, una transformación no es por los demás, es por nosotros. Me hice un cambio de sonrisa porque me lo debía a mí misma para sentirme más segura, más feliz”, dijo la actriz.

La influencer también señaló que este paso forma parte de su crecimiento personal y de la forma en que elige enfrentar los comentarios negativos. “Hoy no le doy voz al bullying, le doy voz a mi propio crecimiento, a mi físico, a mi proceso. Cambiar no significa darles la razón, significa elegir quién quiero ser. Y a veces se me olvida que soy una chingon*”, puntualizó, dejando claro el sentido que tuvo esta decisión en su vida.

Dania Méndez presumió su nueva sonrisa. / Foto: Redes sociales

¿Qué cirugías tiene Dania Méndez?

Dania Méndez se realizó diversos procedimientos estéticos a lo largo del tiempo, lo que la mantiene en tendencia en redes sociales por sus cambios físicos. Entre las cirugías que ha realizado se encuentran:



Aumento de glúteos

Bichectomía

Implantes mamarios

Rinoplastía

Además, la modelo y creadora de contenido ha recurrido a procedimientos menos invasivos como botox y relleno de labios, los cuales forman parte de su rutina de cuidado personal y mantenimiento de su imagen.

Dania Méndez sorprendió con su nueva sonrisa. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Dania Méndez?

Dania Méndez es una personalidad de televisión, influencer y modelo nacida el 6 de febrero de 1992 en Ciudad Guzmán, Jalisco. Su carrera en la televisión comenzó a ganar visibilidad con su participación en Acapulco Shore de MTV, programa que la posicionó en el ojo público, pues protagonizó polémica con Manelyk González y Jawy.

Posteriormente Méndez participó en La casa de los famosos, donde formó parte de un intercambio con Big Brother Brasil, siendo seleccionada junto a Key Alves durante cuatro días. Durante su estancia, se enfrentó a un incidente de acoso que derivó en la expulsión MC Guimê y Antônio Carlos Jr. (‘Sapato’), lo que motivó su regreso al concurso estadounidense. Ese mismo año también participó en el reality Los 50, donde sufrió una lesión en sus implantes tras ser eliminada, lo que requirió atención médica.

En 2023, Dania Méndez se unió a la quinta temporada de Las estrellas bailan en Hoy, donde llegó hasta la final y se coronó como subcampeona en diciembre del mismo año. Desde inicios de 2024, ha mantenido participaciones recurrentes en Hoy, consolidando su presencia en la televisión mexicana y ampliando su influencia como figura pública y creadora de contenido en redes sociales.

