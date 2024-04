Dania Méndez y Michelle Vieth revelan cómo descubrieron las infidelidades de sus exparejas

Sin duda alguna, la infidelidad es un tema muy doloroso. Sentirse traicionado por la persona en la que se confía afecta la forma de relacionarse con la gente y baja la autoestima.

Esta situación no es ajena al mundo del espectáculo. Un ejemplo de ello es Dania Méndez y Michelle Vieth, quienes recientemente contaron cómo descubrieron las infidelidades de sus exparejas.

En una reciente emisión de ‘Qué buena hora’, la exintegrante de ‘Acapulco Shore’ relató que, “hasta donde sabe”, solo la han engañado una vez y se dio cuenta por las constantes salidas que tenía su ex para jugar videojuegos “con un amigo”.

“Fue muy polémico y todo cuando me fue infiel. Se hizo mediático. Esa es la única (que sé). Fingía que estaba jugando playstation con su amigo, cuando realmente se estaba com¡endo a la otra”, indicó.

La también modelo destacó que percibió algunas señales extrañas en su exnovio, pues, en su momento, se “arreglaba de más” hasta para ir “al gimnasio”.

Esta respuesta generó mucho debate entre Nicola Porcella, Michelle Vieth y Omar Fierro, conductores del programa. Por su parte, Omar aseguraba que uno “percibe” cuando lo están engañado, sin necesidad de “señales”, mientras que Nicola y Michelle afirmaron que sí hay comportamientos que constatan la traición.

Michelle Vieth y la curiosa forma en la que descubrió la infidelidad

En el caso de la famosa actriz, se enteró de que le estaban “viendo la cara de t0nta” después de que una de las amantes de su expareja hiciera un “chat” en el que agregó a todas las “novias”.

“Te meten en un chat y eres la número 15 de 14. Así un chat de todas. A mí me pasó. Un chat (en el que la amante dice): ‘oigan, les quiero informar que este es novio de todas’ y éramos quince”. Michelle Vieth

En la plática, todos concordaron en que las personas que engañan “subestiman” la inteligencia de su pareja y hasta llegan a pensar que, en caso de que los descubran, los perdonarán fácilmente.

No obstante, volvieron a debatir cuando se planteó la teoría de que la infidelidad se debía, principalmente, por la falta de intimidad. Omar y Nicola señalaron que no tener un acercamiento intimó sí influye en el engaño, mientras que Michelle y Dania afirmaron que “no necesariamente”.

Para finalizar, todos manifestaron que el engaño no estaba bien y lo mejor que se puede hacer cuando la relación “ya no es la misma” es terminar para no lastimar a nadie.

