¿Dania Méndez habla de Agustín? tras decir en LCDLFM que pasó de todo con ella

Durante las primeras semanas de ‘La casa de los famosos México’, Agustín Fernández habló sobre el acercamiento que tuvo con Dania Méndez durante su participación en ‘Las estrellas bailan en Hoy’. En aquel entonces se especulaba que tenían un romance, pero cuando se encontraban a la prensa no decían que había algo aunque se mandaban elogios.

“Fue un enc*lamiento”, reveló el amigo de Nicola Porcella y cuando fue cuestionado sobre quién había sido el que más se involucró, Agustín aceptó que había sido de ambas partes: “Un poquito y un poquito”, dijo. También, Potro insinuó que solo habían tenido “el acto” así que el modelo argentino dijo: “Un poquito nada más”.

En su momento Agustín fue criticado por la confesión que hizo con comentarios como: “Agustín fue muy imprudente. Dania jamás habla de esos temas. Si pasó o no, solo lo deberían saber los 2 y a nadie le debería importar. Es un cobarde”, “el che no es nada caballeroso”, “el momento más humilde de Dania”, “que hablador de mujeres”.

En un reciente encuentro con la prensa, Dania fue cuestionada por los hombres que no saben lo que quieren y que pasan de una pareja a otra. Pese a que no le preguntaron específicamente por el tema del argentino, algunos creen que su respuesta fue para él: “Ya he hablado mucho de ese tipo de hombres, ya mejor no hay que darle más (foco) yo creo que eso ya depende de los valores de cada uno”, dijo, cerrando el tema.

Dania apoya al team Mar en La casa de los famosos México

Sin embargo, la exshore también opinó acerca del desempeño de Karime, su excompañera del reality de MTV ‘Acapulco shore’ y comentó que es su favorita: “(La veo) superbién la verdad es que llevamos años en esto, y creo que ella se la sabe perfectamente y lo está haciendo superbién. La verdad es que soy team mar, le voy a Arath, Gala, Briggitte que son mis amigas y a Mayito ¿por qué no?”

Además, dijo que es normal que a Karime la vean mucho más madura y centrada en esta ocasión, a lo que respondió: “En cada reality van a haber etapas diferentes. Como lo dijo ella, no siempre vamos a estar con esa imagen o siempre vamos a actuar como en el shore cuando éramos… pues fue hace algunos años, entonces yo creo que hay realities para todo, donde van a conocer ustedes diferentes etapas de cada uno”.

Y finalizó diciendo que ya no tiene ningún tipo de rencilla con ella después de que en ‘Acapulco shore’ las cosas eran tensas aunque habían formado el ‘team comadres plus’ luego de terminar enemistadas con Manelyk: “Karime sabe lo que hace, sabe dar contenido. Yo con Karime estoy superbién, de hecho me la encontré hace poco y felicidades a todos ellos, ojalá sigan así, unidos”, concluyó.

