Dania Méndez reacciona a infidelidad de su ex Peso Pluma a Nicki Nicole: “Le gustan buchonas”

Dania Méndez, influencer y expareja de Peso Pluma, fue consultada sobre la ruptura del cantante con Nicki Nicole tras la supuesta infidelidad en Las Vegas.

Méndez, quien hace unos meses estuvo relacionada con Peso Pluma, dijo que no tiene porqué opinar del tema pues “Solamente ellos saben qué pasó", mencionó. “Soy una tercera persona de su pasado y no de su presente”, agregó.

Aseguró que con Peso Pluma hubo “más que una amistad”, pero por cuestiones de trabajo nunca pudieron oficializar una relación.

Sobre las fotos de Peso Pluma con otra mujer, Dania, ‘la Buchi’ bromeó diciendo que “le gustan buchonas”. “Yo no soy la que aparece en las fotos”, aclaró entre risas haciendo referencia a las imágenes que lo captaron con otra mujer en Las Vegas.

Finalmente, la influencer dijo que nunca vio “ninguna bandera roja” en Peso Pluma y que solo guarda recuerdos positivos de él.

Dania fue modelo de un video de Peso Pluma / Redes Sociales

Nicki Nicole, por su parte, confirmó la ruptura en sus redes sociales. “El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió la cantante argentina.

La infidelidad de Peso Pluma ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y hasta ahora él no se ha pronunciado al respecto.

