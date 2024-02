Tras escándalo de infidelidad, revelan que Peso Pluma perdió un bebé con su ex Jeni de Vega

Peso Pluma se encuentra en medio del escándalo luego de que filtrara su supuesta infidelidad a Nicki Nicole, con la influencer y modelo Sahar Sonia, con quien fue captado muy cariñoso y de la mano en Las Vegas.

Tras la filtración del video, Nicki Nicole confirmó en sus historias de Instagram el engaño de Peso Pluma y aseguró que se enteró al igual que todos.

“El respeto es parte necesaria del amor. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Lo que se ama, se respeta.Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto.Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió Nicki Nicole en sus historias.

Nicki Nicole revela la infidelidad de Peso Pluma / Instagram: Nicki Nicole

Mientras la cantante argentina rompió el silencio, Peso Pluma no ha dado ninguna declaración al respecto.

Chisme no like revela que Jeni de la Vega perdió un embarazo de Peso Pluma

Recientemente, en medio de la controversia, los conductores de ‘Chisme no like’ revelaron que el famoso experimentó la pérdida de un bebé con una de sus exparejas.

Según informaron Javier Ceriani y Elisa Berinstain, el reconocido cantante mexicano estuvo a punto de ser padre con una de sus antiguas parejas.

Este suceso habría tenido lugar antes de que el famoso iniciara una relación con Nicki Nicole. De acuerdo con los reporteros, fuentes cercanas confirmaron que Jeni de la Vega estuvo embarazada y hasta consultó a un médico en Nueva York tras el aborto espontáneo.

A Jeni de la Vefa, la invitó a participar en su video “La Bebé”. Sin embargo, cortaron sus escenas debido a que rompieron en abril. / Archivo

Según Ceriani, la modelo tenía una relación con Peso Pluma, cuando quedó embarazada apenas tres meses después de comenzar su relación aunque lamentablemente perdió al bebé de forma espontánea.

“Supuesta y alegadamente Jenni De la Vega habría perdido un bebé de Peso Pluma, a los tres meses de su relación. Perdió el embarazo, es algo normal nos enteramos que Jeni De la Vega sufrió mucho por esta situación, pero podría haber sido padre”, comentó Javier Ceriani.

Aunque no se profundizó en las causas, se aseguró que este evento afectó profundamente a la modelo, quien recientemente finalizó su compromiso con el actor Eleazar Gómez.

Ni el cantante de corridos tumbados, ni Jeni De la Vega han confirmado o reaccionado a esta información.