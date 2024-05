Dania Méndez, desafortunada en el amor: Bloqueada por Arturo Carmona y amigo de Nicola no quiso ser su novio

Luego del polémico romance que protagonizaron Dania Méndez y Arturo Carmona en una de las temporadas de ‘La casa de los famosos’, la exintegrante de ‘Acapulco shore’ revela que el actor la bloqueó.

“Según yo podíamos tener como algo, sano después, de respeto, pero no, eh. Como que me bloqueó. No sé con qué idea se quedó. Cómo lo tomó”, dijo ante las cámaras de ‘Venga la alegría’.

Dania dice que Arturo la bloqueó / Twitter

Además, en otra entrevista dijo que tampoco se le hizo el romance con Agustín Fernández, el mejor amigo de Nicola Porcella ¡porque él no quiso tener algo serio!

“Le dio miedo. A Agus lo quiero. Se volvió una persona importante para mí. Le deseo siempre lo mejor. Creo que él y yo hicimos buena mancuerna en muchos sentidos, pero pues no se concretó nada” y luego enfatizó que “la amistad siempre va a estar”.

¿Quiénes son los exnovios de Dania Méndez?

La influencer tuvo una relación duradera con Lorduy, vocalista del grupo Piso 21, pero terminaron por una infidelidad de él. Luego de que le rompieron el corazón, Dania entró a ‘La casa de los famosos’ y se dio algunos besos con Arturo Carmona.

Dania estuvo muy enamorada del cantante pero él le fue infiel / Instagram: @lorduypiso21 / @dania.mndz

Cuando todo iba bien, Dania le pidió espacio y se fue de intercambio a ‘Big brother Brasil’ donde agarró la fiesta con los habitantes y terminó todo mal cuando dos de ellos fueron captados por las cámaras tratando de sobrepasarse con ella y fueron expulsados.

Al ver esto desde ‘La casa de los famosos’, Arturo enfureció y no quiso ver más a Dania. Desde entonces, su relación ya no ha sido la misma y a él lo tacharon de celoso.

Arturo Carmona fue criticado por su romance con Dania Méndez / Facebook: Arturo Carmona/ Instagram: Chismecito Channel

En medio de la fama de Dania, se unió a ‘Las estrellas bailan en Hoy’ donde conoció a Agus y los fans comenzaron a querer que hubiera algo entre ellos debido a la química que tenían y ni pareja de baile eran, pero ahora Dania dice que no se concretó el romance pese a los coqueteos.

Por ahora, Méndez comenta que quiere seguir soltera: “Ahorita (quiero) tiempo para mí, yo creo que después de entregarte tanto en algo tan formal, ahorita ya no quiero. Tener una relación es dedicarle tiempo y dedicación y no tengo tiempo”, indicó.

