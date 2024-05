Raúl Magaña le responde a Mariana Echeverría y niega estar relacionado con su salida de ‘Se vale’

Hace unos días, Mariana Echeverría sorprendió a todos al revelar que su salida de ‘Se vale’, programa que se transmitió desde 2007 hasta 2012, fue influenciada por Raúl Magaña, quien era su compañero de conducción.

En entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, la presentadora contó que, tras un fuerte enfrentamiento con Magaña, la producción empezó a reducir sus apariciones en el programa hasta que, en algún punto, la despidieron de forma definitiva.

La famosa sugirió que su excompañero estaba molesto de que sus “ideas” lo “eclipsaran” en pantalla y, aparentemente, habló con los productores para sacarla del proyecto.

“Me sacan de ‘Se vale’ porque tuve un conflicto con Raúl Magaña. Nunca supe por qué. Creo que hubo una parte de que yo empezaba ‘robar’ un poquito el show y al público. Él llevaba mucho tiempo y llegué con una vibra diferente, otro sector de gente diferente”, dijo.

Te podría interesar: Mariana Echeverría revela que un conflicto con Raúl Magaña tuvo que ver con su despido en Se vale

Raúl Magaña niega haber estado relacionado con el despido de Mariana Echeverría

Tras las declaraciones de Mariana Echeverría, el programa ‘Chismorreo’ se contactó con Raúl Magaña para que diera su versión de la historia. Durante la entrevista, el conductor aseguró que Mariana “no supera” su tiempo en ‘Se vale’.

“Creo que ella no ha superado ese momento, no ha superado el gran éxito que fue un programa como lo fue ‘Se Vale’. Yo creo que no lo ha superado, porque de alguna manera los que ya no estamos ahí lo extrañamos”, expresó.

Asimismo, negó haber estado involucrado en el despido de Mariana Echeverría, sugiriendo que la razón verdadera había sido que ella realmente no “funcionaba” en el show.

No te pierdas: Mariana Echeverría confiesa que vivió ac0s0 por parte de un fanático en Televisa

“Tiene esta nostalgia por lo que se vivió, por lo que fue, pero nadie te corre de un programa porque un conductor te lo diga; esto dejaría a los ejecutivos como unos tontos, como unos idiotas, a los productores los dejaría como a unos tontos. Si eres una persona que está funcionando, ¿quién sería el t4r4do que te corre?” Raúl Magaña

Hasta el momento, Mariana Echeverría no se ha pronunciado a la respuesta de Raúl Magaña y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para promocionar la entrevista que tuvo con Yordi Rosado.

Mira: Faisy estrena nueva temporada de su programa ¡sin Mariana Echeverría tras pleito!

Se Vale / Instagram: @riquenes