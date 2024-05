Ferka arremete contra Serrath por quitarle a Jorge: “Un buen ser no se mete en relaciones”; ella responde

Tremendo escándalo se armó cuando en nuestro martes de TVNotas te contamos que una fuente nos confirmó que la relación entre Jorge Losa y Ferka terminó porque la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ y ‘Survivor’, Serrath, había sido la tercera en discordia entre ellos.

Antes de nuestra publicación, Ferka realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales en la que mencionaba que no había terceros. Sin embargo, la actriz ha protagonizado algunas polémicas recientemente y el martes por la noche realizó otra transmisión para hablar con sus seguidores de ello.

Uno de los temas que Ferka tocó fue el de las acusaciones que ha hecho Serrath en contra de Guty Carrera. Recordemos que recientemente Serrath hizo una publicación en la que mostraba fotos juntos (ella con Guty) y un mensaje que decía: “Hace un año estábamos juntos… pero todo era una broma. Hasta nuestras videollamadas a distancia”. En las imágenes también mostró lo que sería una escrito de puño y letra en el que ellos idealizaban sus planes a futuro.

Cabe destacar que Guty ha negado haber tenido algo con Serrath. Por ello, él señaló que la influencer lo estaba h0stig4ndo y los internautas se fueron con todo contra la exparticipante de ‘Enamorándonos’.

Este fue el post que provocó la polémica a la que Ferka también se unió / X: @Serrathoficial

¿Qué dijo Ferka sobre Serrath?

Entre las personas que reaccionaron a la polémica entre Guty y Serrath está Ferka, quien, además de dejar algunos mensajes al respecto en redes, también habló en su transmisión en vivo defendiendo a su excompañero de ‘Guerreros’.

“Apoyé un hashtag, ‘no es no’ y eso va para todos, para mujeres, hombres, elles, todes. Cuando decimos que ‘no’ es no. Yo a este hombre lo conozco desde hace cuatro años, ha sido gran compañero mío de trabajo. Yo no me voy a meter sobre las opiniones de otras personas o parejas o gente, eso no lo sé”. Ferka

Ferka, sin dar nombres añadió:

“Se armó Troya, porque obviamente está involucrada una persona, una persona, que me queda claro que si ya le voy a entrar al quite, pues hay muchas pruebas. Hay muchas pruebas de que es un modus vivendus de este personaje. Entonces, no crean que nada más hablo por hablar, porque además yo subirme al tren del m4m3 no me interesa”.

Andaleeee hablo la Leona @Ferka 👏🏻👏🏻 apoyando el #NoesNo sobre el acoso q pasa @GutyCarreraT con cierta persona intesa, que de plano anda en todos lados y no por un buen trabajo sino por chisme, polémicas, eventos y acosos etc pic.twitter.com/Ee9ufqSAjR — YoCon🦋🦁 (@YoConIv) May 29, 2024

“Entonces como hay una persona involucrada que también yo tengo un tema personal… creo que no habla muy bien de una persona que tiene un ‘amor propio’ que además usa este doble discurso que juegan al universo y al chakra y la ching... y que son buenos seres, y un buen ser no se mete en relaciones donde hay parejas o al menos no hay como un respeto propio. Imagínense, es una fila cañón de gente que es víctima de este ser mitómano, de mi tema yo tengo muy claro qué fue lo que pasó”.

A la actriz le preguntaron: “¿Y Jorge?”, y dejó muy claro que ya lo sacó de su vida: “No pues Jorge ya está no sé en dónde, yo la verdad no tengo contacto con él”. Otro internauta le escribió: “Conclusión: ¿la mitómana se le insinuó a Jorge?” A lo que Ferka contestó contundente: “Es muy insinuante, la señora, ¿cómo se llama esto? Rebaja. Eso se llama ofrecimiento, baratería, sí. En las rebajas de remate, es lo que hay”.

En TVNotas te dijimos que Serrath fue la tercera en discordia / Instagram: @ferka / serrathoficial

Serrath le responde a Ferka

El tema está que arde y hace unos momentos, Serrath se hizo la desentendida del chisme cuando le preguntaron al respecto en el programa de YouTube ‘Chisme no like’ y no dijo nada del tema.

“No tengo nada que decir de estas personas, les mando bendiciones y les agradezco que pongan su atención en mí”, indicó.

Serrat no entiende de qué hablan, ella no sabe porque la involucran con Jorge Losa, quizás @ntzalcocer y @Ferka deberían exponer las fotos, así como Serrat expone fotos 😬 #Lcdlf4 pic.twitter.com/hBqjWHulTL — Liliana Priestly (@NinacidPa) May 29, 2024

En lo quesería una respuesta, Ferka colocó emojis de risa en un mensaje.