Mientras Ferka trabajaba, Jorge Losa, becado y jugándole al galán ¡Infiel al descubierto!

¡Cero y van dos! En exclusiva, una amiga cercana a la pareja nos reveló que Ferka terminó con Jorge Losa por la misma razón por la que terminó con Christian Estrada.

“Como todos saben, su noviazgo comenzó en La casa de los famosos México y, aunque recibieron muchas críticas, decidieron no hace caso y dar una oportunidad al amor. Yo conviví con ellos y me percaté de que no era una relación de estrategia, porque fuera del reality demostraron que había atracción, amor y complicidad”.

Ferka y Jorge Losa sí han tenido relaciones.

/ Instagram

Mira: Rey Grupero hace emotivo homenaje a Elena Larrea con un gran platillo en MasterChef ¡Y salió victorioso!

Ferka no piensa repetir patrones y dice adiós a un amor

“Mi amiga siempre ha sido una mujer trabajadora, luchona, chin...ona y disciplinada. Tiene un carácter muy fuerte. Gracias a eso se ha abierto camino en el medio del espectáculo”. “Lamentablemente, le tocó padecer lo mismo que vivió con Christian Estrada, a quien terminó manteniendo. Jorge también es mi amigo y lo quiero, porque es buena persona. Él vivía solo y se mudó a la casa de Ferka. Al principio todo iba muy bien. Pero, poco a poco, se fueron complicando las cosas”.

Ferka vivió momento traumantes al lado de su expareja Christian Estrada. / Francisco Mancera

“Jorge se volvió muy famoso después de entrar a La casa. Pero no ha tenido tanto éxito y no ha logrado conseguir buenos proyectos. A Ferka le sucedió lo contrario. Ella ya era muy famosa y no ha parado de trabajar en proyectos grandes como MasterChef Celebrity”.

“Mi amiga se cansó de ser la proveedora de los gastos, las vacaciones y hasta resolver las deudas de Jorge. No te voy a decir que Jorge no ponía ni un solo peso, pero no era constante. Ferka ya no quería pasar otra vez por eso. No quiere repetir patrones una y otra vez. Se entiende que Jorge no tenía trabajo, no porque no quisiera. Simplemente no ha tenido la misma suerte. Pero ella no tiene la culpa de que a él le esté yendo mal”.

Jorge Losa y Ferka en LCDLF / YouTube: Canal 5/Facebook: Jorge Losa y María Fernanda Quiróz

Serrath habría sido la manzana de la discordía entre Ferka y Jorge Losa

“Mientras esos detalles se acumulaban, Ferka se enteró de la supuesta infidelidad de Jorge. Esa fue la gota que derramó el vaso. Una noche lo cachó escribiéndose con Serrath y, sin querer, alcanzó a leer que ella se había metido con él y que no le importaba ser la otra”.

“Ferka había recibido una alerta: le dijeron que se cuidara de ella. Con eso comprobó que, mientras ella grababa MasterChef de las seis de la mañana a las doce de la noche, Jorge aprovechaba para escaparse con Serrath y engañarla. Eso es algo que no iba a permitir”, concluyó.

Ve: ‘La academia’ rechazó a Espinoza Paz como alumno en el pasado y ahora lo quieren como juez

Así fue la historia de su romance

Se conocieron en el reality Guerreros 2020 y volvieron a coincidir en Calle 7 .



y volvieron a coincidir en . Participaron en La casa de los famosos México en agosto de 2023 y comenzaron una relación.



en agosto de 2023 y comenzaron una relación. En octubre se dio a conocer que Jorge era novio de Mayté Carranco y que había roto esa relación.



Jorge comenzó a salir con Ferka. Mayte dijo que Ferka se había metido. Ferka aclaró: “Yo no me meto en relaciones. No soy ese tipo de mujer”.



Hace unas semanas comenzaron a circular rumores de que estaban distanciados.



Jorge compartió un video donde confirmó la separación.



Ferka hizo lo mismo mediante un live en sus redes.

Para más notas exclusivas como esta, busca el número más reciente de tu revista TVNotas.

Lee: Vocalista de Morat no logró entrar a un bar por no usar una vestimenta “más fresa”