Serrath acusa a Guty Carrera de “mover” a la gente en su contra; Ferka y Natalia Alcocer lo apoyan: #noesno

Pese a que la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos Telemundo’ llegó a su fin la semana pasada, el intenso drama entre Isis Serrath y Guty Carrera sigue dando mucho de qué hablar.

Recordemos que, en su momento, la influencer aseguró haber tenido un romance serio con el ecuatoriano, quien incluso le pidió esperarlo a su salida del concurso.

Si bien Serrath estaba dispuesta a cumplir la promesa, las interacciones entre Guty y Alana provocaron que emitiera un comunicado anunciando que lo dejaría de apoyar.

Aunque se creyó que este era el fin de su historia, la polémica volvió a surgir cuando ella entró a La casa, como una de las suplentes de las celebridades que abandonaron la competencia voluntariamente.

Durante los primeros días juntos, la mexicana aprovechó para reclamarle su “engaño” al modelo, quien simplemente se limitó a negar los hechos y decir que su “romance” fue algo “pasajero”.

Tras finalizar el show, la también exparticipante de ‘Enamorándonos’ subió unas fotos que para ella dejan ver que Guty sí se tomaba en serio su relación. Sin embargo, en respuesta, Carrera afirmó que ella lo estaba “hostigando”, al estilo de ‘Bebé Reno’, pues si hubiera sido al revés y él hubiera subido las fotos, pese a que se dijo ‘no’ ya estaría él en la mira de las redes sociales.

Serrath afirma que Guty está poniendo a la gente en su contra

En una conversación con los fans, la creadora de contenido señaló que, desde su punto de vista, la respuesta de Guty era “injusta” y solo estaba poniendo a la gente “en su contra”, pese a que ella había sido la “engañada” en esta situación.

“Siempre he dicho la verdad. Es triste que una persona aproveche y engañe a la gente para ponerla en contra de alguien que creyó en él (Guty), en este caso, yo. Él los está engañando a todos. A mí me engañó. Engañó a otra persona. Las cosas están al revés. Yo debería estar en esa posición”. Serrath

También aseguró que no está “obsesionada”, como muchos internautas afirman, pues su objetivo siempre ha sido mostrar “la verdad” en este asunto.

“Yo ya di mi versión. Dije lo que sentía en su momento. Ya la gente como lo quiera interpretar. Yo no molesto. No 4c0s0 a nadie en lo absoluto. No sabía que, por subir fotos, ya uno era 4c0s4d0r. Soy una mujer frontal que no tiene miedo a decir la verdad”, indicó.

Las palabras de Serrath causaron reacciones divididas entre los fanáticos. Si bien algunos se solidarizaron con ella, otros señalan que Guty “ni la menciona”, mientras que ella sigue “traumada” con el tema.

Ferka y Natalia Alcocer apoyan a Guty Carrera

En medio de toda esta controversia, Ferka y Natalia Alcocer lanzaron un mensaje en apoyo a Guty, en el que, sin mencionar nombre, resaltan que “No es no” y nadie está obligado a corresponder los sentimientos de otras personas.

“#noesno @Gutycarrerat”, escribió la actual participante de ‘MasterChef Celebrity’. En tanto que Natalia exhibió una captura en la que Serrat le dice a su esposo que es una “chiflada”, junto a la siguiente declaración: “@GutyCarreraT BASTA #Noesno Michael y yo contigo”.

Hasta el momento, Guty no se ha pronunciado ante esta situación. Sin embargo, reveló que muchas “cuentas anónimas” han estado atacándolo en los últimos días.

