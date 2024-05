Shanik Berman furiosa con Sylvia Pasquel por culpar a la prensa de hacer pelear a su familia

Luego que la actriz Sylvia Pasquel señalara que la prensa ha sido la responsable de crear malos entendidos con sus hermanos y expresara que en su familia se llevan bien. Shanik explotó con y despotricó contra Pasquel.

La actrizc comentó a los medios: “Les encanta pelearnos y 0di4rnos (…) Nos 0di4mos. Somos enemigas. No tenemos por qué 0di4rnos. Son ustedes los que nos hacen pelear en los encabezados y en los comentarios. Somos una familia en paz. Nos queremos. Nos respetamos. Nos apapachamos, como todas las familias tenemos nuestras diferencias, pero no nos 0di4mos”.

Shanik Berman no estuvo de acuerdo ante las recientes declaraciones de Sylvia Pasquel y en el programa ‘Con permiso’, la también conductora de ‘Hoy’ estalló contra Pasquel pues según Shanik, es injusto a que culpe a los medios de sus problemas familiares y trajo a la memoria espisodios fuertes de la dinastía Pinal en los que se han distanciado.

Silvia Pinal celebra rodeada de su familia el día de las madres / Instagram: @laguzmanmx

Shanik le recuerda a Sylvia Pasquel episodios de pleitos familiares

“¿Cómo se atreve a decir que la prensa es la que pone en contra a la familia? ¿A poco nosotros nos ‘echamos’ al novio de Silvia Pinal? Fuiste tú y te dejó de hablar como una década, y no fue por nosotros. Eso lo escribió Silvia en su biografía”, expresó Shanik.

Por algún tiempo, Silvia Pinal y el actor Fernando Frade estuvieron juntos en una relación sentimental en 1983. Más tarde, luego de separarse de ‘la Diva del cine’, Frade inició una relación con Sylvia Pasquel, hija mayor de Pinal, con quien se casó en 1985.

Sylvia Pasque aseguró que Silvia Pinal no sabe que murieron Andrés García y López Tarso / Instagram: @sylviapasqueloficial

"¿A poco nosotros no invitamos a Alejandra Guzmán a la boda de Michelle Salas? (…) Alejandra también dijo que no se llevaba bien con Sylvia Pasquel porque ‘no tenemos nada en común’. No digas, por favor. No pongan en nuestra boca que somos nosotros quienes te hacemos pelear con tu familia”.

Pepillo se reserva su opinión sobre declaraciones de Sylvia Pasquel y lo dicho por Shanik

Pese a que Shanik le preguntó a Pepillo su opinión sobre las declaraciones de Sylvia Pasquel. El conductor reveló que en el pasado le prometió a Pasquel no hablar sobre ella, por lo que prefería mantenerse al margen.

“Le prometí a Sylvia no va hablar más de ella. Para mí no existe Sylvia Pasquel”, expresó sin revelar el motivo por el cual no quiso hablar de la hija de Silvia Pinal.

