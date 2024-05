Ricardo Casares: A tres meses de su infarto revelan que pudo haber sido por Covid-19

El pasado 26 de febrero, Ricardo Casares sufrió un infarto minutos antes de entrar al aire en Venga la alegría, en las instalaciones de TV Azteca. Fue hospitalizado y operado de emergencia. Estuvo en terapia intensiva y fue dado de alta una semana después. Platicamos con el conductor sobre esta lección de vida.

“Estoy muy motivado y mejorando. Ya terminé la primera fase de la rehabilitación cardíaca. En este momento tengo la energía de una persona sana. Seguiré haciendo rehabilitación para tener la energía de una persona en forma”.

“Actualmente puedo hacer cosas que físicamente no podía realizar antes del infarto: levantar pesas, correr, hacer remo, bicicleta. Acabo de tener mi segunda prueba de esfuerzo, la cual mostró muy buenos resultados”.

“Los achaques han disminuido. Me siento bien. Me mareo un poco si me paro rápido. El estómago es otro tema porque son tres meses tomando siete pastillas al día. Cada vez tengo menos punzadas en el pecho. El doctor me dijo que mi expectativa de vida es la misma que la de cualquier persona, si me cuido”.

“Llevo una dieta baja en sales, grasas y azúcar. Como tres veces al día con dos colaciones. Es muy importante descansar, dormir entre siete y ocho horas, y no desvelarse. Por supuesto, no puedo tomar alcohol. Dejé de fumar hace mucho tiempo y debo hacer ejercicio”.

Ricardo Casares ve un renacimiento a partir de su infarto donde casi pierde la vida

¿A qué se debió el infarto?

“No se sabe. Creen que pudo haber sido por el Covid-19 que me dio dos semanas antes. O por un tema de ácido úrico que padezco desde hace varios años”.

“Ahora que la vida me dio otra oportunidad la quiero dedicar a cosas positivas. Cuando sentí que se me acababa el tiempo pensé en la gente que quiero y en los lugares en los que he sido feliz. En ninguna mala experiencia. La enseñanza de esto es: ‘No te claves en lo malo, hay que ser agradecidos y disfrutar lo bueno’”.

“No me gustaría tener hijos. Nunca me llamó la atención ser papá. Tengo muchas ganas de vivir, apapachar a mis papás y estar para ellos. Quiero seguir creciendo en mi trabajo, enseñando a la gente en los cursos que doy de conducción, viajar. Tengo muchas metas por cumplir”.

“Quiero aprovechar la plataforma que tengo para hablar de la salud cardiovascular, que es la primera causa de muerte en nuestro país y no se habla mucho de eso. Tener la cultura y la conciencia de hacernos un chequeo e ir al doctor. Conocer los síntomas. Alimentarse bien y hacer deporte”.

“Mostrarle a la gente que hay un tratamiento de rehabilitación cardíaca. Voy a hacer equipo con la clínica que me atendió. Estoy editando un video y no es un tema pagado. Es un tema, literalmente, de corazón”.

Tras ver la muerte tan cerca, ¿ya hiciste tu testamento? “No, no tengo. Es algo que tengo que pensar. Pero es una buena idea hacerlo”.

“La gente ha sido extremadamente generosa conmigo. Me inundaron el teléfono y las redes sociales de mensajes de amor. ¡Fue impresionante!”

Ricardo está muy agradecido con sus compañeros y la productora de Venga la alegría y ahora lo podemos ver en su canal de YouTube @RicadoCasaresTV

