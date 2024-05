Maripily Rivera confirma que sí hubo una fuerte pelea con Ariadna Gutiérrez en LCDLF

Han pasado unos días desde la final de La casa de los famosos en Telemundo, y poco a poco, sus exparticipantes han revelado algunos secretos respecto a lo que vivieron en el reality show.

Fue a principios del mes de abril que los fans del programa revelaron que hubo una censura por varias horas. Horas después, se pudo ver que Maripily Rivera y Ariadna Gutiérrez no se soportaban.

Varios miembros del reality, aun dentro de La casa de los famosos, revelaron algunos detalles de dicha pelea, en la cual, supuestamente, Ariadna se le abalanzó a Maripily. Por tal motivo, Patricia y Serrath se tuvieron que meter en la discusión para detenerlas y, supuestamente, hasta salieron lastimadas.

Ahora, Maripily Rivera ofreció una entrevista para el creador de contenido Jorge Pabón, conocido como ‘Molusco TV’, y contó su versión de la fuerte pelea que tuvo con Ariadna Gutiérrez.

La ganadora de La casa de los famosos aseguró que la producción tuvo que intervenir en dicha discusión y confirmó que la televisora apagó las cámaras del reality.

Maripily recordó que Ariadna le reclamó porque, supuestamente, el audio fue enviado por unos de los fanáticos de la boricua.

Según palabras de Maripily, la discusión subió tanto de tono que a Ariadna tuvieron que agarrarla, porque si no hubiera pasado eso, supuestamente, esto sí hubiera llegado a lo físico.

Maripily Rivera

“Ella (Ariadna) iba a darme a mí y yo le dije ‘vamos, a que tú no te atreves a darme’... y ahí vinieron y la aguantaron, y si no la hubieran llegado a aguantar, yo creo que ella me daba a mí”.