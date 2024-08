Vanessa Claudio impacta en La academia y responde ¿Son planeados los encontronazos entre críticos y director?

Vanessa Claudio se ha convertido en una de las conductoras más queridas del público mexicano. Es coconductora de la gala dominical de La academia y conductora principal de los programas diarios de dicho reality: Camino a la fama.

Platicamos con ella y nos confesó: “Es muy lindo que la televisora confíe en mí para un proyecto tan importante. Estuve en la anterior generación hace dos años. Fue tan buena experiencia que alcé la mano y les dije que contaban conmigo”.

“Me emociona mucho ver carreras despegar y talento joven que sueña. Me identifico, porque me ha costado mucho trabajo lograr las cosas que quiero y sé lo importante que es que te vean y te den esa oportunidad. Estos jóvenes traen un sueño que se les ve.

Es hermoso dar un granito de arena cuando bajan del escenario y dices: ‘Estuvo bien’, ‘Sí se puede’”.

“Esta generación es súper talentosa. Hay voces impresionantes y son muy entregados. Tenemos un gran productor. Trabajar con él es uno de los placeres más grandes de la vida. Agarró el barco en un momento complicado. Es un tipazo”. Vanessa Claudio

En cuanto a sus compañeros, nos dijo “Jaime es tipazo. Súper amable con todos. Educadísimo. Con Ricardo ya son muchos años trabajando. Nos podemos pelear o discutir, pero somos como hermanos. Es un placer estar con él”.

Respecto a los debates de los críticos con el director, señaló:

“En cada generación siempre ha habido diferencias y es parte del show. Nada está planeado. A veces hay momentos incómodos, pero nos gustan. Estamos motivando con talento. Enseñar a los jóvenes lo que cuesta subir la cuesta y que los sueños se pueden hacer realidad”.

Le fascina imponer moda con sus looks cada domingo: “Tengo un equipazo que me apoya con ello. Me encanta apoyar la moda mexicana. Jugar con diferentes looks. De repente romántica, sexy, clásica, tipo reina de belleza”.

Además, Vanessa señaló: “Es parte de lo que soy. Me han dicho: Prendemos la tele para ver qué tienes puesto’. Y yo, wow, muchas gracias”.

La puertorriqueña lleva 18 años en México y nos contó: “‘Llegué siendo una criaturita y no he parado. Siempre he sido muy aventada. A los 17 años me ofrecieron un contrato para modelar en Milán y me fui. Después decidí venir a México a modelar, siempre con la mira en la televisión. En TV Azteca me ofrecieron estar a cuadro. Acepté y ha sido la mejor decisión que he tomado. Estoy tan contenta acá”.

Sobre si le gustaría llegar a ser titular de un programa estelar, dijo: “Hay que seguir trabajando para eso. Deseo lograrlo y espero que mi momento llegue algún día”, finalizó.

