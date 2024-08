La academia: este fue el expulsado del quinto concierto, el domingo 18 de agosto

El quinto concierto de La academia inició con Margarita, ‘la Diosa de la cumbia’, acompañada con las académicas y los académicos, quienes interpretaron un popurrí con los temas emblemáticos ‘Que nadie sepa mi sufrir’ y ‘La vida es un carnaval’, con la orquesta en vivo y pusieron un ambientazo.

Jaime Camil arrancó la noche con un nuevo look y recordó que los 14 alumnos van por un premio de un millón de pesos y una sorpresa que pronto darán a conocer. Presentó al panel de críticos: Lola Cortés, Chiquis, Espinoza Paz y Arturo López Gavito, además de los maestros, encabezados por el director, Héctor Martínez.

Platicó que el director esta semana también se mostró vulnerable en el trabajo con los alumnos y nos mostraron que Héctor Martínez se presentó frente a los alumnos para hacerles saber que él siente que el papel de director nunca ha sido verdaderamente reconocido y por eso defiende a los alumnos como un papá. Les reconoce a los alumnos todo su potencial, por lo que se ha enfrentado a los críticos con dureza y frustración.

Julio, 20 años, Hermosillo, Sonora, se presentó con ‘Ojos marrones’

Fue el primero en pasar nuevamente. El también llamado ‘niño dios’, en la semana trabajó un aspecto emocional, puesto que su papá falleció y eso le generó un bloqueo con los ojos. Por ello, los maestros le pidieron que trabajara con la mirada, puesto que no muestra los ojos, a pesar de que son muy bonitos.

Arturo López Gavito le dijo que sería ideal que su personalidad irradiara, más allá de sus ojos. Le gusta su color de voz, aunque el arranque fue atropellado, podría hacer las cosas mejor, pues tiene madera y se tiene que sacudir para dar un mejor resultado. Chiquis le dijo que el vestuario estuvo cool y conecta muy bien con el público y lo aman, pero le gustaría escuchar más fuerza en la voz. Sus graves no le gustaron tanto. Lola Cortés le dijo que empezó súper mal y muy atropellado. Sin embargo, mejoró y le pareció que está vestido como Sandro de América, un figurón, le dejó de tarea que revisara quién es. Le recomendó trabajar en los problemas de cuadratura al bailar. Espinoza Paz le recordó que debe asegurar la canción en los primeros segundos, pero eso se arreglaría con los maestros. Lo importante es que él es artista. Su estilo de voz es parecido a Alex Ubago.

Julio agradeció la crítica y ofreció disculpas porque no se escuchaba por un problema técnico.

Brisa Santana, 25 años, Acapulco, Guerrero, interpretó ‘Ya te olvidé'

Lola Cortés le dijo que ya sabemos que canta pero la vio muy mecanizada. La historia que contó no la creyó: “Interpreta no solo cantes”. A Espinoza Paz le gusta mucho su voz y le reconoció que ha crecido mucho. Chiquis se puso de pie y le dijo que lo sintió en su corazón y le dieron ganas de llorar. Para ella esta fue su mejor noche, a pesar de que tuvo una fractura de muela y está ronca. Arturo López Gavito le dijo que tenía que entender por qué está cantando la canción y de qué trata. A pesar de su afinación perfecta, de su ejecución vocal bonita y de un crecimiento de la semana pasada, él también consideró que Brisa no entendió lo que estaba cantando: “Cuando se interpreta bien, se ve. Lo tienes, Brisa, pero sigue trabajando”. Sugirió que estudie cuál fue la intención del compositor cuando hizo la canción.

Flor, 31 años, Veracruz, Veracruz, cantó ‘Arroyito’

En la semana estuvo trabajando en la interpretación para no perder su esencia, pero no cambiar tanto las versiones de los temas. Comentó sentirse un poco nerviosa porque su estilo no fue tan aceptado por la gente. Jaime la reconfortó al asegurarle que si ella se lo creía, todo saldría bien.

Cuando concluyó su presentación, Espinoza Paz le dijo que no solo sobreviva sino que aprenda cada día. Aunque esta no fue su mejor noche que siga aprendiendo. Chiquis le preguntó cómo se sintió. Flor dijo que le faltó el aire. Chiquis le dijo que lo notó y le sugirió trabajar en la afinación. Arturo López Gavito le dijo que ya vio lo mismo tres veces, un flamenco que no se logra. Le comentó a los maestros que le están haciendo un daño irreversible a la alumna porque no se logra y no avanza. Iba por un estilo y lo perdió. Le recomendó trabajar mucho. Lola le pidió a los maestros que los alumnos vocalicen mientras hacen ejercicio para que no se les vaya el aire. A Flor le dijo que está estancada en un género musical y pidió sorprender en los retos.

Flor respondió que a ella le daba miedo cambiar de estilo, pero sus maestros le dijeron que si ese es su manera de hacer que así siguiera pues se requiere autenticidad y lo cantara como ella.

Brandon, 23 años, Bamoa, Sinaloa, cantó ‘La boda del Huitlacoche’

En la semana trabajó arduamente para superar el reto del corrido tumbado que no logró la semana anterior.

Chiquis le dijo que mejoró respecto a la semana pasada, y le recomendó que se suba a la caminadora y cante a la vez, porque le faltó el aire, pero “es su fan”. Arturo López Gavito comentó que Brandon hace lo que puede. Se divierte y es el único de todos que sale a gozar y lo transmite. La canción y el vestuario le pareció algo de comedia y por eso no tenía nada positivo que decir. Lola Cortés esta vez dijo que sí tenía opinión sobre este género. Apreció que Brandon estuvo encantador, divertido, contó la historia, gesticuló y cantó con todo su ser. Le reconocío que va para adelante y ahora un reto sería una balada. Espinoza Paz le dijo que la visita de su mamá le había hecho mucho bien y se notaba mucho. Le gusta mucho su alegría y su estilo de cantar. Le recordó que todos están compitiendo con él, por lo que debe aprovechar a los maestros para que le sirva allá afuera, porque todos quieren ganar La academia.

Brandon le respondió a López Gavito que él vio que sí se divirtió y que con todo y una contractura que tuvo en la semana pudo bailar.

Eduardo, 28 años, Ensenada, Baja California, cantó ‘Hawái’

Esta semana tuvo problemas con sus compañeros y el director le dio una segunda advertencia por lo que estuvo a punto de irse. Al llegar al escenario, Jaime le dijo que esta vez tuvo que aprender esta lección y le dijo que esta noche estaba en el público su pareja, Reina Jovana, quien tenía algo que decirle, al término de su participación.

Chiquis le dijo que cantó muy bien, pero que es raro que en ciertas partes lo sentía forzado y no conecta, aunque le gusta su voz. Espinoza Paz le dijo que su voz es bellisima, muy especial y cómo frasea, que su voz merece algo más romántico y cree que su género “es la baladita” y ahí tiene un lugar. Lola Cortés le dijo que detestaba su vestuario, que había hecho bien la coreografía y cantó bien, pero que también veía canciones de Camila y Sin bandera para él, que para ella este reto salió con un nueve. Arturo López Gavito empezó con lo que le dijo el director en la semana y le preguntó qué había aprendido y qué le había servido. Eduardo contestó que aprendió a mejorar la forma de expresarse pero que él no había hecho nada malo. Arturo insistió en que pareciera que los alumnos a veces piensan que están jugando. En suma, el juez de hierro dijo que a él le pareció horrible. El esfuerzo de la producción de una canción trillada era para lucirse y crecer. No lo vio crecer y está yendo hacia atrás y los problemas en los que se ha metido se reflejan en su despempeño.

Eduardo agradeció sus comentarios y comentó estar orgulloso de cantar reguetón porque nunca lo había hecho y no bailaba y esta noche lo hizo. La pareja de Eduardo pasó nuevamente al escenario y ella lo tomó de la cara y le pidió que la mirara. Le recordó que sabía que había sido una semana difícil, pero que él estaba ahí para hacerle caso a los maestros y al público porque se debe al público. Le pidió que estuviera enfocado y que superara los errores con la cabeza en alto porque es el ejemplo de su hija.

Eduardo tomó la palabra. Se hincó y le preguntó: "¿Te quieres casar conmigo?”, y Reina Jovana gritó: "¡Claro!”

A lo que Jaime también muy emocionado lanzó un: "¡Arriba los novios!”

Jessy, 28 años, Guamúchil, Sinaloa interpretó ‘Tal vez’

Lola Cortés le dijo que la semana anterior le había ido muy mal, que había estado a punto de irse si no mejoraba. Sin embargo, esta noche se había rescatado y estaba de nuevo en la competencia. Lo felicitó cariñosamente. Espinoza Paz le sugirió que deje de preocuparse por lo que piensan los demás, porque el reto es con él mismo. Le reconoció las ganas que tiene de seguir en La academia, y que con la mirada dice que sí le gusta estar ahí y pide confirmación a sus maestros y a los críticos, pero que tenga confianza en él mismo. A Chiquis le pareció que cantó muy bonito, y le preguntó en qué piensa cuando está cantando. Le recomendó que sienta más y no se preocupe tanto de lo que los demás le van a decir.

Jessy comentó entusiasmando que es un guerrero y no se va a dejar vencer, que al subirse al escenario este domingo pensaba en su mamá que está en el cielo y su papá que lo espera en su casa y en él mismo pues quiere sentirse orgulloso.

Arturo López Gavito vio una evolución muy buena y una interpretación casi perfecta, por lo que le recomendó seguir trabajando con disciplina y que si este proyecto era su viaje personal que lo viviera con intensidad y responsabildiad, pues puede cumplir su meta como lo había demostrado esta noche.

Mar, 18 años, Guadalajara, Jalisco, interpretó ‘Desde esta noche’

En la semana se quejó de que no quería cantar con tacones en el escenario y eso fue precisamente lo que le tocó superar esta noche. Mar le dijo a Jaime que le costó mucho trabajo pero que en la semana había logrado dominarlos. Jaime le preguntó cómo iba el proceso de amar quién ella es y Mar dijo que le agradecía a sus maestros y sus compañeros el apoyo pues pudo empezar a creer en la artista que es.

Arturo López Gavito le dijo que ahora sí se le había ido el aire, la afinación no estuvo y la mirada estaba errática. “Tú tienes una gran voz y no pudiste dominar el instrumento. Si los zapatos y bailar es el reto, trabaja. No te distraigas. Estabas fuera de foco”. Chiquis le dijo que su enfoque estaba en el baile, el aire se le había ido, y no cuidó su voz. Espinoza Paz le dijo que a los maestros les agradecía que pusieran esas canciones porque es una competencia y se tiene que ver cómo sacan adelante los retos. A Mar le dijo que cómo podía ser que los tacones la desconcentraran si lo tienes todo: “Concéntrate, tienes un montón de talento”. Lola Cortés se dirigió a los maestros para repetir que se necesitaba que los alumnos canten mientras hacen ejercicio. Hizo recomendaciones para que en el baile se vea estética. Le dijo a Mar que tenía que trabajar pues es difícil bailar con esas botas de tacón de aguja. Por último, le señaló que cuando falta el aire, en el baile y el canto hay momentos específicos para tomar aire.

Isaveli, 22 años, Tetitlán, Guerrero, interpretó ‘Mala hierba’

Isaveli salió con un look súper rockero y bailó al tiempo de cantar. En una parte del número, el cuerpo de baile la cargó para una toma cenital. Isaveli siguió cantando a la perfección.

Los dos jueces de hierro, Arturo y Lola hicieron crítica conjunta. López Gavito le dijo que la habían sentido muy mecanizada porque en esta canción había que tener mucha alma. Le reconoció que se mantuvo en concentración mientras la cargaron y lo hizo muy bien, pero faltó alma. Para Cortés, Isaveli cantó hermoso, pero le pidió que “quería verdad” y le recomendó crearse un alter ego, que le pusiera un nombre y ese fuera quien saliera al escenario a cantar y darlo todo si para ella era difícil. Chiquis y Espinoza Paz no comentaron en esta ocasión por falta de tiempo.

Edith, 24 años, Apatzingan, Michoacán, ‘No me queda más’

En la semana, Edith trabajó con el psicólogo de La academia con el rechazo, pues su papá se fue cuando su mamá quedó embarazada de ella y gracias a ese trabajo dijo sentirse libre y fuerte. Jaime le hizo ver que nunca dejara creer en ella. Como el tema es originalmente de Selena, AB Quintanilla le mandó un mensaje en video con sus deseos de suerte y que siga adelante con su talento y los proyectos que encuentre en el futuro.

Chiquis reconoció que lo había hecho con mucho respeto, su voz hermosa, quizá había faltado algo más de conexión. En ese momento, Espinoza Paz pasó al escenario y le dio un largo abrazo a Edith, quien se emocionó mucho y rompió en llanto. Espinoza con mucho sentimiento le dio su crítica y esta fue que no la había cantado como Selena, sino como ella misma, y con la voz entrecortada, Paz confesó que toda la canción se le había “enchinado el corazón”.

Caro, 22 años, Hermosillo, Sonora, presentó ‘Cómo pagarte’

En la semana trabajó en la interpretación y dijo que “se caía gorda” y quería dejar de estar “chillando por aquí y por allá". Para animarla, apareciió en el escenario a su perrita “Coqueta”, que se hizo pipí de la emoción de verla. La perrita salió del escenario y Caro cantó con el corazón y terminó llorando.

Lola Cortés le dijo que la interpretación había sido con tanta verdad con sus ojos y todo su ser: “Es un gozo escucharte y verte”. Espinoza Paz repitió cuatro veces: “Estoy muy impactado contigo” y luego soltó: “Ojalá un día me permitas escribirte canciones”.

Margarita, la diosa de la cumbia, también lloró de la emoción con la interpretación de Caro. Compartió que su canción la había hecho llorar porque se acordó de su madre y Caro había cantado con el corazón y con eso su voz se había oído hermosa, que hablaba con los ojos y las manos y su movimiento de manos era de ángeles. Le reconoció que su voz es divina y su cara le dice que es una linda persona por dentro.

Caro no pudo contener las lágrimas mientras recibía las críticas por tanta emoción.

Yessy, 24 años, San Julián, Jalisco, interpretó ‘Yo te prefiero a ti’

Tras su presentación, la también llamada ‘doctora’ recibió la crítica de Chiquis, quien le dijo que le había gustado porque la sintió segura y se la creyó, además de que su voz tenía garra y corajito. Le dijo que se veía hermosa. Arturo López Gavito notó muchas desafinaciones, lo cual vocalmente no estuvo tan bien. Le recomendó que entre menos estudiado y robótico más interesante sería, que debía fluir.

Mario, 17 años, Monterrey, Nuevo León, se presentó con ‘No hay nadie más’

Después de la canción, Lola Cortés le dijo a Mario que se está convirtiendo en un potencial gran finalista, porque tiene voz, interpretación, bailó increíble, va muy bien y para adelante. Espinoza Paz le dijo qué impresionado está con él y pidió un aplauso para los maestros, porque ha crecido demasiado. Lo felicitó. Tuvo una desafinación, pero no importa porque todo lo hizo muy especial, “los bailarines, la banca, todo, ¡Felicidades!”

Leo, 22 años, Gómez Palacio, Durango, cantó ‘Borracho de amor’

Edwin Luna y ‘La trakalosa de Monterrey’, intérpretes originales de la canción le mandaron un mensaje en video para que le echara muchas ganas y ánimo.

Chiquis le dijo que él sabía (que no lo había hecho bien), que su voz es poderosa y le va bien lo regional, pero se había desafinado, y al estar ya en el quinto concierto, tendría que trabajar más. Arturo López Gavito le pidió que no le doliera verdad, pero que no podía perder el control, írsele la letra: “Fue espantoso”.

Cristian, 22 años, Guatemala, interpretó ‘Acá entre nos’

Su reto fue cantar una canción regional mexicana, aunque es originario del vecino país del sur. Salió vestido de charro. El público coreó: “Cristian, hermano, ya eres mexicano”.

Cuando terminó de cantar, Lola Cortés, muy entusiasmada, le dijo que había cerrado con broche de oro y había interpretado la canción tal como la escribió el compositor: "¡Felicidades, papá!”. Espinoza Paz recordó una canción de Cristian Castro y le dijo que en ese disco, Castro no dejó de ser él en las rancheras, y le sugirió que siguiera explorando ese género, porque tiene una voz muy potente. Chiquis gritó: "¡Arriba Guatemala y arriba México!”. Le reconoció que había superado el reto. Arturo López Gavito afirmó convencido que Cristian era el resultado de tener confianza y crecer cada domingo, no temerle a nada. Hizo patente que había tenido un crecimiento notable, con géneros diferentes. Se unió a sus compañeros y lo felicitó.

Se presentó Santa Fe Klan, el gran intérprete de género urbano, quien cantó “Por mi México”

El expulsado del quinto concierto, del domingo 18 de agosto de 2024

Los alumnos se presentaron con sus maletas color naranja en el escenario. Jaime Camil mencionó los nueve alumnos salvados, gracias a los votos del público, quienes continuarán su sueño en La academia:

Mario

Julio

Brandon

Yessy

Mar

Isaveli

Jessy

Caro

Brisa

Los cinco académicos que no mencionó pasaron al frente y el querido conductor dijo los nombres de los tres alumnos menos votados que fueron:

Edith

Eduardo

Leo

Por lo que Cristian y Flor se salvaron y regresaron con el resto de sus compañeros al fondo del escenario.

Jaime Camil aseguró categórico que se habían salvado: Eduardo y Edith.

Por lo tanto, el alumno que tuvo que abandonar y quedó irremediablemente expulsado de La academia en este quinto concierto fue Leo.

Sus compañeros lo abrazaron y lo despidieron entre lágrimas.