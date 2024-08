Violeta Isfel revela cómo decidió tomar terapia para sanar sus problemas familiares: “Pude perdonar”

Recientemente, Violeta Isfel abrió su corazón y reveló cómo tomó la decisión de buscar ayuda profesional para lidiar con las secuelas emocionales que le dejó la complicada dinámica familiar que vivió durante su infancia y adolescencia.

En entrevista para el canal de Pati Chapoy, la villana de ‘Atrévete a soñar’ recordó que, cuando trabajaba en la novela ‘Una familia con suerte’, Pablo Lyle la vio muy triste y le recomendó tomar terapia.

Lejos de molestarse por la sugerencia, concluyó que sí necesitaba ayuda profesional, por lo él le pasó el contacto de su psicólogo.

“Me dijo ‘yo creo que necesitas terapia, hermana’. Le dije ‘sí ¿verdad?’ (él me respondió) ‘te paso mi terapeuta’. Fueron dos años de terapia de dos horas. La clave más ruda de mi vida estaba en mi infancia con mis papás” Violeta Isfel

Violeta Isfel con lentes / Facebook: Violeta Isfel

¿Qué fue lo que Violeta Isfel aprendió durante su tiempo en terapia?

La actriz contó que, durante su tiempo en terapia, aprendió a ponerle limites a sus padres, pues, durante mucho tiempo, se volvieron muy dependientes de ella, principalmente en lo económico.

“Tuve que buscar herramientas para poner límites y dejar en claro que soy su hija, no la mamá de mis papás, que no podía mantenerlos toda la vida, que no podía resolverles las cosas”, indicó.

Como parte de este proceso, la famosa decidió salir de casa de sus padres y comenzar a vivir sola con su hijo, algo que, aparentemente, a ellos no les gustó. Incluso, su madre le reclamó cuando ella le pidió su dinero.

“No les encantó. A mi mamá, cuando yo le pedí todo mi dinero, sí se enojó mucho. (Me dijo) ‘¿cómo crees? Tú estas allí por mí, por mí eres la artista que eres’. Tuve que entender que sí, pero llegó el momento en que la chamba era mía”, expresó.

En cuanto a la relación con su padre, señaló que nunca fue cercana a él e incluso duró mucho tiempo molesta por la manera en la que, en su momento, bebía y se endeudaba.

“Años después, en terapia, tuve que tener conciliaciones con ellos. Él tuvo una gran apertura. Yo pude perdonarlo con todo mi corazón. Pude romper muchos patrones”, expresó.

Para finalizar con el tema, mencionó que, desde hace dos años, ya no tiene contacto con su mamá, pues, pese a que la quiere, considera que están mejor separadas.

