Beto Castillo, profesor de ‘La academia’, se defiende de las críticas por su relación sentimental

Uno de los personajes más respetados en la industria musical es Beto Castillo, quien ha fungido como profesor de canto en ‘La academia’. Actualmente, trabaja para Carlos Rivera y lo ha hecho para otras personalidades y agrupaciones como Kabah, Flans y Emmanuel.

Sin embargo, se encuentra en el ojo público tras presumir su relación con un joven arquitecto de nombre Alex.

“Llevamos un año y cuatro meses juntos. Estoy muy contento. Tenía como quince años sin pareja. Nos conocimos a través de amigos en común. Hubo un clic. Nos sentimos enamorados y nuestras mentes y corazones se empataron. Somos una pareja muy hermosa”. Beto Castillo

Beto Castillo, maestro de ‘La Academia’ / Instagram @soybetocastillo y Archivo TVNotas

No te pierdas: Beto Castillo, profesor de ‘La academia’ presume su romance con hombre 20 años menor

Así es como Beto Castillo ha sobrellevado las críticas

En redes sociales, al viralizarse su relación, arreciaron las críticas hacia Beto: “Vimos los comentarios y fue muy desagradable. Que la gente diga lo que quiera, pero me sorprende que algo tan bello como lo que tenemos Alex y yo, y que no le hacemos daño a nadie, pueda desatar tanto od..., tantas cosas feas y mala onda. A pesar de eso, amo a mi pareja y estoy orgulloso de él y de lo que somos”.

Agregó: “La gente es muy cruel y opina muchas cosas cuando no conoce. Ha sido fuerte y decepcionante. Me han atacado por ser gay cuando jamás lo he negado ni lo he ocultado. Y ahora a la gente le sorprende. En segundo lugar, nos han atacado por la diferencia de edad. Le llevo 21 años. Él tiene treinta y yo 51. Parece que a la gente no le gusta verme feliz”.

Beto Castillo y su pareja / Instagram @soybetocastillo y Archivo TVNotas

Checa: Paola Rojas rinde homenaje a Verónica Toussaint; la recuerda con emotiva entrevista: “Quiero seguir viva”

Finalmente nos dijo: “La gente no está acostumbrada a ver relaciones de edades tan lejanas. Pero ambos somos adultos y no le hacemos daño a nadie. Y estas críticas, en vez de afectarnos, solo nos unen. Yo estaba en una depresión muy fuerte y Alex ha llegado para rescatarme. Eso es lo que importa”, concluyó.

Para más notas exclusivas como esta, busca el número más reciente de tu revista TVNotas.

Mira: Harry Styles y Taylor Russell ¿sí andaban y terminaron? ¿Premio para sus fans?

Beto Castillo con los profesores de La Academia / Instagram @soybetocastillo y Archivo TVNotas