Karla Panini y Américo Garza dispuestos a contar su verdad ¡aunque salgan raspados!

Karla Panini y su esposo Américo Garza responden a la polémica que ahora los envuelve. Aseguran que se enteraron de que la hermana de Karla Luna, supuestamente, fabrica testimonios falsos en su contra.

Panini aseguró: “Érika Luna arma varias demandas legales con falsos testimonios y gente pagada a quien se le va a dar un guion para que diga cosas en contra de nosotros”

Karla Panini empezó su relación con Américo Garza cuando este era esposo de su amiga Karla Luna. Ellas, además de ser amigas, habían trabajado juntas durante ocho años en el programa Las lavanderas.

En 2015, Karla Luna, en una entrevista a “Platanito”, confesó que descubrió la infidelidad de su esposo con su mejor amiga. Cinco años antes de la entrevista que ofreció, Luna había sido diagnosticada con cáncer de matriz.

Américo Garza asegura que su excusada solo quiere publicidad

Sobre la hermana de Luna, Américo Garza dijo: “Esto lo hacen con el afán de generar publicidad y expectativas para cuando salga el documental. Como se dieron cuenta de que causó controversia lo que pasó con la influencer coreana, quieren sacar provecho”.

La comediante comentó firme que tiene las pruebas que lo confirman. “Hace dos semanas, un chico llamado Rafael Fernández nos contactó. Nos dijo que la familia Luna lo contrató para inventar que Américo y él tuvieron un amorío gay en 2020. Nos envió los mensajes con Érika Luna, que hablan sobre hacer esta serie y la demanda. Que varias personas del medio ya habían aceptado participar en las demandas y en el documental. Está saliendo a la luz lo que siempre hemos dicho. Solo buscan lucrar con todo esto”.

Américo: “Lo que hace con mentiras es una nueva historia. Así ocurrió todas las veces que decían algo de mí. Todo era falso y armado con testigos pagados”.

Preguntamos a Américo si esta situación procedería legalmente en su contra: “Esto es cosa juzgada. Un juez determinó que no pueden ver a mis hijas. A ellos solo les interesa el dinero. Siempre se han manejado con mentiras, desde antes de que falleciera Karla (Luna). Ella me dijo en una ocasión que se arrepentía de haberle hecho caso a lo que le decía su familia”.

Américo Garza, esposo de Karla Panini, llegará hasta las últimas consecuencias

Américo señaló que no se quedarán de brazos cruzados y actuarán legalmente si Érika Luna lleva a cabo este supuesto plan: “Vamos a checarlo con nuestros abogados. Si nos inventan cosas, tendrán que comprobarlas. Ya no estamos dispuestos a quedarnos callados. Ha crecido tanto esta mentira que nos obligan a contar realmente lo que vivimos. No sé si en una serie o documental, aunque salgamos nosotros raspados. No es por querer limpiar nuestra imagen ni mucho menos por dinero”.

Panini: “Mucha gente no entiende que esta situación tiene muchos años. Viví un proceso que no fue fácil. Se hablará de nosotros otra vez cuando contemos nuestra historia y se darán cuenta de por qué no hablé”.

Sobre el tema de la coreana, que expuso lo ocurrido con Luna y Panini, al compararla con una k-drama, la comediante dijo: “Siempre me voy a reír de los youtubers, blogueros y programas de espectáculos que no digan lo que pasó. Voy a utilizar el humor para reírme de las cosas”, concluyó.

