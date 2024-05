Karla Panini confiesa quién le cae mal del la industria del espectáculo: “Que se haga viral”

Karla Panini sigue siendo tema de conversación en redes sociales, luego de una influencer extranjera compartiera el polémico pasado historia entre Karla Luna y Américo Garza, lo que la volvió, nuevamente, objeto de críticas. Ahora, la creadora de contenido sorprendió en la red al revelar quiénes son las personalidades de la industria del espectáculo que “no le caen bien”.

Karla Panini revela quién no le cae bien de la industria

En diversas ocasiones, Karla Panini ha externado que el ‘hate’ en redes sociales no le afecta en lo absoluto; incluso, ha hecho mofa de las críticas que recibe día a día por parte de sus detractores.

En esta ocasión, ella fue quien externó quiénes son las personalidades del medio que “le caen gordos”.

A través de una charla en el canal de YouTube Tierra propia news, Panini hizo escandalosas revelaciones que no pasaron desapercibidas por nadie.

Karla Panini / Instagram: @kpaninimx

Y es que confesó que hay tres personas que no le caen bien de la industria. Se trata del comediante Sergio Verduzco, mayormente conocido como Platanito, la cantante Carolina Valadez, alías ‘la Morocha’ y la conductora de televisión Karla Minaya.

“Me cae bien gordo ‘Platanito’”, indicó Karla Panini.

“Me cae bien gorda ‘la Morocha’. Me cae bien gorda Karla Minaya... Me cae bien gordo ‘Platanito’”.



Karla Panini

Con total sinceridad, pero sin más detalles de por qué su poca afinidad hacia los antes mencionados, Panini expresó que desea que sus palabras se viralicen, pues “ya no tiene nada que perder”.

Karla Panini “Yo ya no tengo nada que perder. Me caen bien gordos ellos y que se haga viral”.

Al momento, Platanito, Karla Minaya y ‘la Morocha’ no se han pronunciado respecto a las polémicas declaraciones de Panini.

¿Qué pasó entre Panini y Platanito?

Cabe recordar que Platanito y Karla ya tuvieron un encontronazo en el pasado, ya que Sergio mostró su inclinación hacia la fallecida Karla Luna en el momento del escándalo sobre Américo Garza y Panini.

Por esta razón, Panini dio a conocer que Platanito supuestamente le fue infiel a su esposa con otras mujeres, cuando trabajaron juntos.

El caso de Debahni Escobar o la Guardería ABC han sido parte de sus shows. / Instagram: @platanitoshow

Él no se quedó callado y aceptó haber sido infiel. No obstante, remarcó que lo que no hizo fue “traicionar” y pedir que “maltrataran” a un “amigo” con quien fue su pareja. Lo anterior, dejó marcada una enemistad entre ambos.