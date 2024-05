A dos años de la muerte de Fernando del Solar su viuda, Anna Ferro, ya no está utilizando el anillo de casada

La terapeuta Anna Ferro de 45 años, nos contó que a pesar de que se van a cumplirse dos años de la partida de Fernando del Solar, quien falleció de cáncer de pulmón en el 2021, lo sigue extrañando y llorando. “Le sigo llorando en muchas ocasiones. Lo recuerdo mucho; las cosas muy pequeñitas o insignificantes son las que más añoras”.

“La ausencia de Fernando la vivo entre subidas y bajadas, tengo mucha tristeza y dolor todavía. Le lloro varias veces y hasta platicó con él de mi día a día. Extraño mucho su entereza, su confianza, amor, su entrega hacía los demás, el querer ayudar a los demás”.

Francisco Mancera, TVNotas

Anna nos contó que ahora que ya casi son dos años de la partida del conductor nos confesó que ya comenzó a no usar el anillo de casada ni de compromiso. ya me estoy tratando de quitar el anillo de matrimonio y el de compromiso. Esta es la primera vez que vengo sin anillo”.

Al cuestionarla si ya depositó las cenizas de Fernando en un nicho dijo: “Las tengo todavía conmigo. yo espero que en un par de meses ya poderlas llevar a un lugar, porque siento que ya es el momento adecuado. Él me comentó que le gustaría que fuera en el mar. Aun no sé si sea Cancún o una playa que sea azul turquesa. Espero hacer una ceremonia íntima con los amigos más cercanos y su mamá que vive en México”.

Anna nos confesó que Fernando se le ha manifestado. “Antes lo sentía todo el tiempo. Siempre que lo necesito lo llamó y sé que está ahí. Lo he sentido al ver que su portarretrato se movió de lugar o se cayó o abriendo alguna llave de agua”.

No te pierdas: Sandra Itzel cuenta para TVNotas con Horacio Villalobos su desgarradora historia con Adrián Di Monte

Francisco Mancera, TVNotas

Le preguntamos si ya se siente preparada para rehacer su vida con otro hombre. “Mira yo no estoy buscando nada. Solito llega. Yo estoy abierta al amor. Tengo varios pretendientes por ahí, pero nada serio hasta el momento.

La cuestionamos si mantiene contacto con los hijos de Fernando. “No tengo contacto con ellos, y lo respeto porque sé que la fuente de amor en este momento es su mamá. Me gustaría haber seguido ese vínculo, porque éramos una familia ensamblada, pero ellos seguirán siendo parte de mi familia, aunque no esté Fer”.

Checa: Santiago Giménez y su novia actriz se casan en boda de telenovela: Fotos

Anna Ferro es acusada por exrepresentante de Fer del Solar / Instagram: @annaferro8

Sobre el pleito legal que enfrenta por el departamento que Fernando le donó, dijo: “El proceso sigue no puedo hablar mucho al respecto. Todo eso lo lleva mi abogada. Yo tengo todos los papeles que me avalan que me donaron ese departamento, pero poco a poco vamos resolviendo este asunto. Es lo único que puedo decir”.

Mira: Beto Castillo, profesor de ‘La academia’, se defiende de las críticas por su relación sentimental

¿Qúe le pasó a Fernando del Solar?

En su testamento, Fernando trató de dejar protegidos a sus seres queridos, ente ellos sus papás. / TVNotas: Carpio, Mancera y Sanchéz