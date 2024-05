Mitzy dejó de ser gay al creer en Dios

Mitzy es uno de los diseñadores mexicanos de moda más reconocidos a nivel mundial y por supuesto también ha protagonizado polémicas con sus amistades del espectáculo.

El diseñador será el encargado del vestuario de la obra de teatro ‘Perfurme de gardenia’ y recientemente le confesó a Gustavo Adolfo Infante que su orientación cambió repentinamente, según contó el periodista de espectáculos.

En ‘Sale el sol’, Gustavo contó: “Mitzy experimentó un cambio muy fuerte en su vida. Él dejó de ser gay cuando se hizo cristiano”.

Mitzy dejó el homosexualismo al conocer a Dios / Redes sociales

Mitzy dejó “el homosexualismo” al volverse cristiano; Ana María Alvarado no le cree

Como respuesta, sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado se mostraron sorprendidas e incrédulas por la noticia.

Ante ello, Gustavo explicó: “Bueno, eso me dijo él a mí” y agregó: “Cuando se hizo cristiano, dejó de ser gay. Entonces le digo: ‘Oye, pero tú eras gay’ y me dice: ‘Fui gay, pero una vez que me hice cristiano y llegó Cristo a mi vida, dejé el homosexualismo”.

Dicen que Mitzy ahora busca novia / FB: Mitzymxoficial

Ana María respondió: “Bueno, ahora será célibe” y el titular de ‘De primera mano’ confesó que el diseñador estaba en búsqueda de una pareja femenina: “No, andaba tras las chavas”.

Todavía incrédula por la noticia, Ana María opinó: “Ah, bueno, entonces a lo mejor es bisexual. Cada quien sus gustos, pero es que hay cosas que no es como que se quitan”.

Recordemos que Mauricio Clark es otro famoso que pertenecía a la comunidad LGBT y causó controversia al decir que su oritenación cambió cuando siguió a Cristo.

