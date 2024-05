Yolanda Ventura responde a internauta que la llamó “fodonga”

Yolanda Ventura, reconocida actriz y exintegrante del grupo musical Parchis, ha respondido con firmeza y autenticidad a un comentario despectivo en su cuenta de TikTok. Ventura, conocida por compartir su vida cotidiana sin filtros, se mostró al natural en un video que generó críticas de un internauta, quien la llamó “fodonga” y cuestionó si no le daba pena estar en fachas frente a su marido, el actor Odiseo Bichir.

Internauta criticó a Yolanda Ventura por aparecer en pijama

El comentario del internauta decía: “¿Siempre andas muy fodonga no te da pena con tu marido?”. En lugar de tomarlo como un at4que personal, Ventura aprovechó la oportunidad para abordar el tema públicamente y dar una lección sobre autenticidad y relaciones de pareja.

“Necesitaba contestar esto públicamente, es que me da mucha risa, porque en el video (que subí) aparezco en pijama, estoy diciendo que me siento mal, que dormí muy mal, que estoy mal del riñón. No tengo que dar explicaciones, pero lo que me resulta significativo es que me preguntan si no me da vergüenza con mi marido”, respondió la actriz.

Yolanda Ventura sonriendo / Instagram: @yolandaventura1

Yolanda Ventura se defiende

Yolanda continuó explicando que tanto ella como su marido, Odiseo Bichir, se sienten cómodos y auténticos en su hogar, sin necesidad de impresionar constantemente.

“Si mi marido también va en pants, también va en pijama, o sea, ¿mi marido tendría que no verme en pijama, no verme sin pintar, no verme enferma? ¿Qué tipo de relación de pareja es esa? No me da pena. Mi marido es mi compañero de vida, me tiene que ver en las buenas y en las malas”. Yolanda Ventura

La actriz subrayó la importancia de la comodidad y la confianza en una relación de pareja.

“No sé cómo te llamas, pero qué idea tienes de la pareja. Si te enseñara cómo está vestido mi marido, y no le da pena. Ni a mí me da pena, quiero que esté cómodo y feliz, que se sienta relajado cuando está conmigo. Eso es una pareja (…) sentir confianza con la persona que amas”.

Yolanda Ventura y Odiseo Bichir / Instagram: @yolandaventura1

