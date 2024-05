Muere actor de ‘Hospital general’ en intento de robo a los 37 años

El actor Johnny Wactor, conocido por interpretar a Brando Corbin en la serie ‘Hospital general’ perdió la vida en un intento de asalto.

Según Daily Mail, el actor salió a las 3:25 am de su trabajo como bartender en el centro de Los Ángeles, California el pasado 25 de mayo.

Wactor iba con una compañera de trabajo y vio cómo se acercaron tres hombres a su auto y se acercó para hablar con ellos, aunque nunca creyó que se trataba de asaltantes.

En el encuentro, uno de los ladrones le apuntó con un arma. Ante la amenaza, el actor tuvo el instinto de proteger a su compañera y entonces recibió un impacto de b4l@.

El actor falleció cuando un asaltante le disparó / Instagram

Su hermano menor confirmó lo sucedido y detalló que fue h3rido en el pecho. “Somos sureños, nacidos y criados, y nunca dejaríamos que una mujer caminara sola hasta su coche”, indicó.

Johnny Wactor fue trasladado a un hospital de emergencia, en donde fue declarado sin signos vitales.

El portavoz del Departamento de Policía local indicó que los ladrones querían robar el convertidor catalítico del auto, mismo que según Los Ángeles Times, tiene metales preciosos tales como rodio, paladio y patino, mismos que los asaltantes ganarían cientos de dólares revendiéndolos.

El actor tenía 37 años / Instagram

Exigen justicia por la muerte de Johnny Wactor

El hermano del actor contó que su madre se encuentra muy mal después de saber de su muerte: “Mi mamá es dura como una roca, pero está destrozada hasta los huesos. Tenemos que llevarlo de vuelta a Charleston (en Carolina del Sur). Es una pena, parece que era el lugar y momento equivocados”, dijo.

Igualmente dijo que espera justicia para su hermano mayor y que “puedan rastrear a quienes hicieron esto” y así evitar que alguien más pase por lo mismo.

En un video, Tessa Farrell, exprometida del actor rompió en llanto y le mandó un mensaje a los criminales: “Si la persona que hizo esto, si está mirando, lo siento, pero disparó al tipo equivocado”.

Y agregó: “Pueden conseguir un trabajo de verdad. Sé que el mercado laboral es difícil, pero estamos todos juntos en esto. No tienen por qué ir a robar y menos quitar una vida por ello”.

La mujer desea que los responsables sean atrapados y el actor reciba justicia: “Estos delincuentes no pueden seguir en la calle y no pueden seguir siendo devueltos sin repercusiones por sus actos. No está bien. Esto no puede seguir ocurriendo. Se están perdiendo muchas vidas. Tenemos que ser más inteligentes como comunidad”.

Finalmente, la exprometida de Johnny mandó un mensaje a la compañera que presenció todo: “Siento mucho que estés en esta situación. No puedo imaginar lo que es haber estado allí. Debes estar asustada y triste, pero si necesitas hablar, puedes hablar conmigo”, finalizó.

El caso del actor ha indignado en redes sociales por la forma en la que perdió la vida. Al momento, solo se sabe que el sujeto que le disparó tenía el rostro cubierto.