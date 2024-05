María José Magán confirma demanda contra Matías Novoa ¿por pensión alimenticia?

Hace un mes, se dio a conocer que el actor Matías Novoa tenía una demanda por pensión alimenticia que presentó su ex, la también actriz María José Magán.

En el programa de YouTube ‘Productora 69’, recordaron con un documento que hasta 2017, Matías supuestamente debía más de 2 millones de pesos. Según la demanda, la mamá del menor argumenta que ella ha solventado esos gastos para su manutención.

Luego de darse a conocer esta información, Matías fue captado días antes de irse con Michelle Renaud a España donde quieren iniciar una nueva vida y fue cuestionado al respecto.

Novoa indicó en ese momento: “No sé donde salió y me da mucha tristeza porque el más afectado aquí es (el primogénito del actor). Yo jamás desampararía a mi hijo. No sé donde salió eso (la información de la demanda). Estamos en un tema legal y los abogados están viendo eso. En mi caso, ya hay un proceso legal. Tenemos que llegar a acuerdos y en eso estamos. En paz, yo no quiero hacer escándalos ni nada”.

Por si no lo viste: ¿Matías Novoa es deudor alimentario? Filtran demanda de María José Magán

María José Magán es madre soltera y está en espera de una resolución con Matías Novoa

Es ahora María José Magán quien fue cuestionada sobre el tema por el programa ‘Venga la alegría’. La actriz evitó hablar de cantidades y detalles de la situación que enfrentan, pero se dijo con la esperanza de que se pueda resolver pronto.

“Que todo suceda como tenga que suceder y todo por el bienestar del niño y del mío. Estoy muy bien, pues disfrutando de mi hijo, disfrutando mi carrera, disfrutando el estar ahorita de vacaciones y… disfrutando todo lo que se presenta en la vida”, comentó.

Checa: ¿Matías Novoa es realmente un deudor alimentario? El actor reacciona a la demanda de su ex

En exclusiva María José Magán espera que pronto se arregle el proceso legal en torno a la pensión alimenticia y convivencia que mantiene con Matías Novoa. 🙌🏻👨🏻‍⚖️📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/WGgMjSylyu — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 28, 2024

Igualmente dijo cómo es criar a su hijo sola y más aún en la etapa en la que se encuentra ahora de adolescencia y por supuesto con el tema de sus papás separados y los nuevos temas que ahora tiene que abordar con el de acuerdo a su edad: “Tuve conversaciones con su terapeuta, para saber qué contestar, cómo contestar, qué decir y no hablar de más, porque cada etapa (tiene su dificultad)… y bueno, me instruí muchísimo por ahí y traté de decirle las cosas lo más abierto posible y de la mejor manera para que él entienda y siempre le digo ‘lo que no sepas lo investigamos juntos, para que tú tengas toda la información’”, indicó.

Finalmente, María José quien protagoniza ‘Un día para vivir’, serie de TV Azteca, admiró la fuerza de las mujeres latinas para ser mamás solteras y siempre estar para sus hijos: “Para mí la mujer mexicana es una guerrera y la mujer venezolana también, Yo creo que en general la mujer latina es una guerrera, empoderada. Esté con su marido o esté sola siendo mamá soltera”, concluyó.

Cabe destacar que entre las medidas que un juez puede imponer a los padres que no han cumplido con sus obligaciones de manutención de sus hijos está la de no poder salir del país y Matías ya viajó hace unos días a España para empezar una vida nueva junto a Michelle Renaud, el hijo de ella y el bebé que esperan juntos.

Entérate: Cazzu y Nodal: la infidelidad tocó una vez más a la puerta del amor; “No hay forma de que pueda cambiar”