¡Dania Méndez lo soltó todo! “Estoy soltera pero nunca sola. No me gustan los hombres codos, ni narcisistas”

En cuestiones del amor, la influencer y conductora Dania Méndez nos reveló: “Estoy soltera, pero nunca sola (ríe)”. Además, dejó muy claro que sabe lo que quiere: “No me ha tocado mantener a nadie, pero sí he dividido gastos y no pienso volver a hacerlo. Después se van con otra y no lo valoran (ríe). Eso del 50% y 50% no es para mí. No me gustan los hombres codos ni narcisistas. No soy difícil, soy cara de conquistar (ríe). Y no me refiero a lo material. Busco una pareja con estabilidad mental, espiritual y laboral”.

Dania Méndez / Alejandro Isunza e IG @dania.mndz

¿Qué dijo Dania Méndez sobre las complicaciones en su carrera por ser parte de Acapulco Shore?

Por otra parte, en lo profesional, el exparticipante del reality show Acapulco Shore ha roto paradigmas, aunque ha pasado por algunas dificultades. “Sé que me di a conocer en un reality show. Sin embargo, eso no deja a un lado el talento que tengo. Mi tirada es probar de todo y no quedarme con ganas de nada. Hice el casting para Acapulco Shore y no me arrepiento. Me siento orgullosa”.

“Al principio fue un poco complicado, porque en varios proyectos nos cerraron las puertas por venir de un reality de fiesta. Es una carrera celosa y egoísta. Lo importante es saber mantenerse. He demostró que no solo soy una chica reality”.

¿Cómo ha enfrentado Dania Méndez la ansiedad y la depresión?

“En estos momentos me encuentro bien. Creo que estoy en mi mejor etapa. No negaré que pasó 1 año deprimida y con ansiedad. Me invadieron los nervios de no saber hacia dónde ir. Como si estuviera perdida. Me ayudó haber estado encerrada en La casa de los famosos (de Telemundo). Me motivó para seguir con mi carrera y valorar mi libertad”.

“Tuve que pedir ayuda con mi psicóloga. A veces necesitamos expresar lo que sentimos, porque no siempre nos atrevemos a hacerlo con otras personas. Es muy válido tener a alguien que te escuche y te apoye cuando la depresión se hace presente. No he buscado un psiquiatra. Creo que no lo necesito”.

¿Su peor temor? “He sentido miedo al fracaso, mas no al qué dirán. Me he enfocado a intentar en el ámbito de la música. No ha sido fácil, pero hay íconos del gremio que han demostrado que no hay imposibles”, concluyó.

¿Cuál es la trayectoria de Dania Méndez, exintegrante de Acapulco Shore?

En 2019 se dio a conocer en Acapulco Shore (sexta y séptima temporadas)

En 2023 participó en los realities: La casa de los famosos 3 de Telemundo

Protagonizó el video oficial de Peso Pluma “Bye” (2023).

La vimos en Las Estrellas bailan en Hoy (2024).

Fue conductora del programa Amazon Music News .

Lanzó la fragancia ‘Dania de Orientica Premium’, de la línea Orientica (2024).

Formó parte de La Casa de los Famosos: All-Stars , donde fue la sexta finalista (2025).

