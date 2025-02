LCDLF All-stars: Dania Méndez quiere sacar a Alejandra Tijerina, ¡pese a que son del mismo equipo!

La tensión aumenta cada día en ‘La casa de los famosos All-stars’. En esta ocasión, Dania Méndez se planteó como objetivo sacar a Alejandra Tijerina, ya que esta habló mal de su madre y hasta la señaló de hacer magia oscura.

Tras ganar la prueba del líder, Julia Gama invitó a Dania a la suite, donde le confesó todo lo que Alejandra dijo sobre su familia y la supuesta campaña de desprestigio que habría orquestado en su contra.

“Yo no estaba enterada de lo que me estás diciendo, Rafa, ¿qué fregados tiene que ir a hablar con Rafa de mí y de mi familia?”, manifestó la exAcapulco Shore.

Por supuesto, esta revelación dejó en shock a la joven, quien, al borde de las lágrimas, se dijo muy molesta, principalmente porque Alejandra y ella pertenecen al mismo equipo, es decir, al cuarto Tierra.

"Yo no estaba enterada de lo que me estás diciendo, Rafa, qué fregados tiene que ir a hablar con Rafa de mí y de mi familia" 🧍🏻‍♂️Esto es real, Julia le contó más cosas a Dania que Rafa le dijo sobre Alejandra 🙈 Otro tema de afuera protagonista #LCDLFAllStars

Dania Méndez busca sacar a Alejandra Tijerina

Luego de su plática con Julia Gama, la creadora de contenido habló con Luca y le dijo que, según Julia, Alejandra también habría organizado toda una campaña de desprestigio en su contra.

Dania Méndez “Cuando Rafa se enteró que Alejandra venía para acá, habló con Julia y le dijo, ‘ella me dijo esto de Dania, de su mamá, de su familia’. Se encargó de hacerme una campaña de desprestigio antes de entrar, así como la hicieron contigo. Tengo mucho coraje”

Dania dejó claro que busca la expulsión de Alejandra, pues no quiere hablar ni tener una alianza con ella, por lo que pidió ayuda al italiano para lograrlo.

“No puedo, no quiero estar con ella. Que se vaya. Así como la acogí porque la que entró sola fue ella. Gracias a Dios, yo entré con mucha gente conocida aquí que me quiere por la gran mujer que soy”, puntualizó.

"Te entiendo perfectamente, tienes todo mi apoyo y la única cosa que haría antes de llegar a una conclusión es, así como eres, preguntarle, sí preguntarle, porque a lo mejor descubres otras cosas" 🤷🏻‍♂️ Gracias Luca #LCDLFAllStars

¿Dania Méndez dispuesta a confrontar a Alejandra Tijerina?

Pese a su molestia, Dania no ha enfrentado a Alejandra. No obstante, le dijo a Julia que, si la actriz no salía en la próxima gala de eliminación, hablaría con ella de frente para aclarar la situación.

Mientras que la exintegrante de Acapulco Shore ha dejado claro que no le agrada Alejandra y hará de todo para sacarla, la influencer, aparentemente consciente de la tensión, decidió hablar con Niurka y Rey Grupero de su miedo a ser expulsada por culpa de Méndez.

Dania Méndez / IG: @alejandratijerina / @dania.mndz

Alejandra Tijera dice que Dania es una “falsa” y hace impactante revelación

Entre lágrimas, Alejandra le comentó a Rey Grupero y Niurka Marcos que Dania está “poniendo” a todos los integrantes de la casa en su contra, pues, aparentemente, siempre le ha tenido resentimiento.

Incluso, contó que, en el pasado, la creadora de contenido le mandó una foto provocativa a su pareja sin explicación alguna.

“Yo siento que la alianza no está de mi lado. Hay muchas cosas que nadie sabe más que yo. Yo siento cómo voltea a todos. Va despacito”, sentenció.

Por supuesto, las celebridades la consolaron y prometieron que, si llega a estar nominada, tratarán de salvarla.

Cabe destacar que, en su momento, ‘La comadrita’ informó que Alejandra y Dania Méndez eran buenas amigas, pero se pelaron por un hombre. Aunque no se sabe la identidad del tercero en discordia, algunos cibernautas señalaron que se trató de Agustín Fernández, así como otros comentaron que se refiere a Massad, creador de contenido extranjero.

