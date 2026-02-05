¿Pelea de Karely Ruiz vs. Marcela Mistral se cancela? Una se arrepintió tras Poncho de Nigris romper en llanto

La pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral, en el evento Ring Royale, programada para el 15 de marzo, atraviesa un momento incierto luego de que una de ellas admitiera públicamente, que se arrepiente de haber aceptado el combate. La pelea, considerada para muchos como la más atractiva, ahora parece tambalearse a poco más de un mes de llevarse a cabo. ¿De quién se trata?

Marcela Mistral mensaje contra Karely Ruiz / Redes sociales

¿Por qué aseguran que existe una rivalidad entre Karely Ruíz y Marcela Mistral?

Hace más de seis años, Marcela Mistral (conductora de televisión y esposa de Poncho de Nigris) y Karely Ruiz, protagonizaron un momento incómodo durante el programa Mitad y mitad, en el que Mistral participaba como jueza.

En esa emisión, Mistral puso en tela de juicio la labor de Karely en redes y el tipo de publicaciones que realizaba, con comentarios como “ ¿Qué vendes? ¿Qué anuncias? ” y la afirmación de que “ por personas como tú, muchos padres no permiten que sus hijos usen internet ”.

Para una parte del público, esas palabras se interpretaron como una crítica severa, e incluso como un intento de desacreditar a Karely, quien en ese periodo comenzaba a consolidar su popularidad en plataformas digitales.

Ese momento de tensión entre ambas, quedó grabado en la memoria del público y volvió a tomar fuerza ahora con su próximo enfrentamiento, por lo que ha generado amplia expectativa entre la audiencia.

La influencer Karely y Marcela Mistral se enfrentarán en una pelea de box / Captura de pantalla

¿La pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral podría cancelarse por arrepentimiento de una?

Lo que comenzó como uno de los enfrentamientos más mediáticos del año dentro del espectáculo del boxeo de influencers, hoy parece estar envuelto en una polémica que podría afectar su realización. A través de una publicación en Facebook, Karely Ruiz rompió el silencio sobre la rivalidad que durante meses ha sido promocionada por Poncho de Nigris.

En su mensaje, aseguró que no deseaba hablar del tema, pero que se vio obligada a hacerlo porque, según dijo, “ no es justo que me quieran hacer quedar mal ”.

Su declaración encendió de inmediato las redes sociales y es que han existido cientos de comentarios que la amedrentan, mostrando un claro apoyo a Mistral. Sus redes han estado protagonizadas de chismes y ataques en fechas recientes.

La frase que detonó las dudas sobre la pelea fue la siguiente:

Me arrepiento de aceptar la pelea, la neta. Salió peor y funada, pero bueno hay que generar, que mis lujos son caros. Karely ruiz

En cuestión de minutos, la captura del comentario se viralizó en redes sociales, generando miles de reacciones y sobre todo, dudas. Hasta el momento no ha habido confirmación acerca de una posible cancelación de la pelea .

Karely Ruiz se arrepiente de pelea con Marcela Mistral / Redes sociales y canva

¿Qué peleas habrá en el evento Ring Royale?

Los espectáculos y eventos que mezclan celebridades, boxeo y música, son cada vez más comunes en el mundo del entretenimiento. Este es el caso de Ring Royale, un show creado por Poncho de Nigris, exhabitante de La casa de los famosos México, que reunirá a varios famosos para medirse en un combate frente a miles de espectadores.

La cartelera completa del Ring Royale incluye las siguientes peleas:



Alfredo Adame vs. Carlos Trejo: uno de los duelos más esperados por la larga rivalidad entre ambos.

Karely Ruiz vs. Marcela Mistral: pelea entre la influencer y la figura televisiva

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella: exhabitantes de LCDLFM.

Alberto del Río “El Patrón” vs. Chuy Almada: combate que mezcla personajes del deporte y espectáculo.

Abelito vs. Bull Terrie: otro duelo entre creadores de contenido que genera expectativa entre fans.

Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine: pelea en parejas dentro de la función.

