¿Poncho de Nigris al límite? Rompe en llanto por el hate y confiesa la presión detrás de Ring Royale 2026
Poncho de Nigris se quiebra por las críticas y revela la presión de organizar Ring Royale 2026 en la Arena Monterrey, con peleas virales e invitados explosivos.
Poncho de Nigris está viviendo uno de los momentos más intensos de su carrera. Entre negocios, espectáculo y exposición mediática, el conductor regiomontano confesó que no todo es glamour detrás del esperado Ring Royale 2026, evento que él mismo promueve y organiza y que promete sacudir el mundo del entretenimiento y el boxeo espectáculo en México. Lo que debía ser un proyecto emocionante terminó convirtiéndose también en una carga emocional que lo llevó al borde del llanto.
Ahora y aunque el exparticipante de La casa de los famosos México siempre se muestra fuerte en redes y en televisión, reconoció que la presión, las expectativas del público y el peso de su imagen polémica lo han hecho tambalear.
¿Por qué Poncho de Nigris rompió en llanto por los haters antes de Ring Royale 2026 en la Arena Monterrey?
El exintegrante de La casa de los famosos México, Poncho de Nigris, no ocultó que organizar Ring Royale 2026 ha sido mucho más difícil de lo que imaginó. Pensó que sería un proceso sencillo, pero pronto se dio cuenta de la magnitud del reto. Él mismo lo describió con humor, pero dejando ver su angustia:
“Me tiré como gorda en tobogán y dije: ‘lo voy resolviendo en el camino’, y ya cuando iba a la mitad, dije: ‘¿en dónde me metí?’”, dijo el regiomontano.
Fue aquí donde rompió en llanto asegurando que el riesgo es alto y que la suma del rechazo y las críticas constantes en redes sociales si le pesan.
“Obviamente, como soy una persona polémica, hay mucha gente que me quiere ver perder”.
Esa percepción de que muchos esperan su fracaso le pesa. Aun así, también confesó que se conmueve al imaginar la Arena Monterrey llena.
¿Qué pasó con Adrián Marcelo y por qué no peleará en Ring Royale 2026 de Poncho de Nigris?
Uno de los golpes más duros para el evento fue la decisión de Adrián Marcelo de no participar. El público esperaba verlo en el ring debido a la historia de enfrentamientos mediáticos con Poncho. Sin embargo, De Nigris dejó claro que no cree que eso ocurra pronto, pues duda que el conductor quiera ponerse los guantes.
A pesar de esta baja, Poncho aseguró que lograron un cartel igual o más llamativo. También marcó distancia de otros eventos similares y señaló que aquí no se trata de amistades compitiendo por vistas, sino de conflictos reales que se trasladan al cuadrilátero, lo que, según él, eleva el nivel de morbo y expectativa.
¿Quiénes pelean en Ring Royale 2026? Cartel completo de famosos, influencers y combates virales
El Ring Royale 2026 reunirá figuras del espectáculo, redes sociales y la polémica. Hasta ahora, las peleas confirmadas son:
- Abelito vs Bull Terrier
- Karely Ruiz vs Marcela Mistral
- Aldo de Nigris vs Nicola Porcella
- El Patrón vs Chuy Almada
Alfredo Adame vs Carlos Trejo
La pelea entre Marcela Mistral y Karely Ruiz es una de las más comentadas.
Además, habrá un toque musical distinto: Aczino y Azuky se enfrentarán en una batalla de gallos, sumando rap y espectáculo urbano a la noche.
¿Dónde ver Ring Royale 2026 en vivo, a qué hora empieza y en qué sede será el evento?
El evento Ring Royale 2026 se podrá ver a través del canal de YouTube y plataformas oficiales de Ring Royal.
- Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026
- Inicio del evento: 18:00 horas
- Lugar: Arena Monterrey
- Transmisión oficial: YouTube y plataformas de Ring Royal.
Las entradas se venden exclusivamente en Superboletos.
Los precios varían por sección. Hay dos tablas de precios según distintas fechas y medios, pero ambas coinciden en el rango general.
- VIP: $6,820
- Ring Side: $5,600
- Diamante: $4,746
- Retráctil Oro: $3,263
- Doritos / Osel / Coke Studio / McCormick / Barrera Platino: $2,259
- Megacable / Plus Ultra / Banco Azteca / Barrera Oro: $1,946
- Bar & Grill Oro / Platino: $1,569
- Butaca Oro / Platino / Super Palco: $1,381
- Preferente Platino / Preferente Oro: $1,130
- Luneta Platino / Luneta Oro / Discapacitados: $879
- Balcón: $628
Los precios pueden variar según disponibilidad y cargos por servicio de Superboletos.